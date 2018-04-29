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BBC Türkçe

Direksiyona iPad ve İphone bağlayan sürücü

Kanada'nın Vancouver kentinde polis, kulaklıkları takılı olduğu için durdurdukları bir sürücününün, aracının direksiyonuna hem bir iPad hem de bir iPhone bağladığını gördü. Polis direksiyondaki "eğlence sistemini" söktürdükten sonra sürücüye para cezası v

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'nın Vancouver kentindeki bir sürücü, otomobilinin direksiyonuna hem bir iPad hem de bir iPhone bağlayarak, dikkatsiz araç kullanmayı yeni bir boyuta taşıdrı.

Sürücü, polisin kulaklıkları takılı olduğu halde aracını kullandığını fark etmesiyle durduruldu.

Vancouver Trafik Polisi, direksiyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Polisin sürücüyle "yol güvenliği hakkında uzun bir sohbet yaptığı" belirtildi.

Polis Yetkilisi Jason Doucette "Tam da meslekte artık her şeyi gördüğümü düşünürken, memurlarımızdan biri bu fotoğrafı çekti" dedi.

Vancouver Polisi bu ay başında da, Pokemon Go oynarken aracını yanlarına çeken bir sürücüye para cezası vermişti.

Sürücünün, direksiyonundaki "eğlence sistemini" söktüğü ve ehliyetini gösterememesi nedeniyle 81 Kanada Doları para cezasına çarptırıldığı açıklandı.b

Sürücüyü durduran trafik polisi, sürücüyü eğitmenin en etkili yaklaşım olacağına karar verdi ve dikkatsiz araç kullanmaktan para cezası kesmedi.

Vancouver'da dikkatsiz araç kullanmanın cezası 368 Kanada Doları .

Dikkatsiz araç kullanmaya verilen cezalar ve bu konudaki kurallar dünya genelinde çok farklı.

Avustralya, Fransa, İspanya ve İsrail'de bu şekilde araç kullanmak doğrudan yasak ve para cezasından hapse kadar değişen cezalar verilebiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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