Direksiyona ehliyetsiz ve alkollü geçti...

T24- İzmir'in Güzelyalı Semti'nde, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Süt, ehliyetini geri almadan yine alkollü olarak direksiyona geçti. Yönetimindeki otomobille orta refüjdeki ağaca çarpan Süt, bu kez hatasının bedelini yaşamıyla öderken, yanındaki sınıf arkadaşı 21 yaşındaki Pınar Sinem Karabolat da canından oldu.







Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı otobüs durakları yakınında meydana geldi. Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Cilt Bakımı ve Güzellik bölümünde okuyan Tuğçe Süt, sınıf arkadaşı Pınar Sinem Karabolat'ı da yanına alarak otomobille gezmeye çıktı. Süt, kendisine ait 35 AN 0197 plakalı otomobille Balçova'dan Konak yönüne giderken, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol ortasında bulunan palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü koltuğunda oturan Süt ağır yaralanırken, arkadaşı Karabolat araçta sıkıştı.



Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri Süt'ü ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürürken, AKS 110 ekiplerinin araçtan çıkartmaya çalıştığı Karabolat ise yaşamını yitirdi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Tuğçe Süt de, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza sonrası polis tarafından otomobil içerisinde yapılan incelemede 1 bira şişesine rastlanırken, yapılan araştırmada sürücü Tuğçe Süt'ün ehliyetine yaklaşık 4 ay önce ‘alkollü araç kullanmaktan’ 6 ay süreyle el konulduğu anlaşıldı. Genç kızın henüz ehliyetini geri almamasına rağmen yine alkollü direksiyona geçtiği belirtildi.