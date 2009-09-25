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Yaşam

Direksiyon eğitimi hastanede bitti

25 Eylül 2009 22:48

Eskişehir'de, direksiyon eğitimi alan lise öğrencisi genç kızın kullandığı otomobil, 2 lise öğrencisine çarptıktan sonra ağaca çarparak durdu. Kazada 4 genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, erkek arkadaşına ait otomobilde ''direksiyon eğitimi aldığı'' iddia edilen lise öğrencisi Betül E. (16) idaresindeki 26 EN 796 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Lisesi önünde, okuldan çıkan Gözdenur Nalçacı (17) ile Seda Güngör'e (17) çarptı.

Otomobil, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu.

Ağır yaralanan Hoca Ahmet Yesevi Lisesi öğrencileri Nalçacı ve Güngör'ün yanı sıra Betül E. ve araçtaki erkek arkadaşı Mehmet Soner Abacı (28), 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Nalçacı ile Güngör'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

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