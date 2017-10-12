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Direksiyon başında sürücü değiştirip görüntüleri sosyal medyada yayınladılar

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 25 yaşındaki Tuncay Özdemir, minibüs kullanırken yanındaki arkadaşı 28 yaşındaki Ali Dağlı ile yer değiştirip, direksiyonu arkadaşına devretti

12 Ekim 2017 14:59

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 25 yaşındaki Tuncay Özdemir, minibüs kullanırken yanındaki arkadaşı 28 yaşındaki Ali Dağlı ile yer değiştirip, direksiyonu arkadaşına devretti. Araç halindeyken yapılan direksiyon değişikliği cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyaya yayınlandı. Trafiği ve canlarını tehlikeye atan 2 genç, bu davranışı sosyal deney için yaptıklarını öne sürdü.
Karaman\'da bir internet haber sitesinde editör Tuncay Özdemir, babasına ait minibüsü bir süre kullandıktan sonra \"Kardeş al canım sıkıldı\'\' diyerek sürücü koltuğundan kalkıp, direksiyonu yanında oturan Ali Dağlı\'ya devretti. Ali Dağlı da hareket halindeki aracın direksiyon başına geçip minibüsü kullanmaya devam etti. İki genç bu anları minibüsteki başka bir arkadaşlarına cep telefonunun kamerasıyla kaydettirerek görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler daha sonra paylaşılan hesaptan kaldırıldı. 
Sosyal deney yapmak için böyle bir davranış sergileyip, kameraya kayıt ettiklerini belirten Tuncay Özdemir, şunları söyledi:
\"Bu videoyu öyle komedi amaçlı veya şakasına yapmadık. Bunu sosyal deney olarak yaptık. Sosyal medya hesaplarında paylaşıp halkımızın tepkisini görecektik. Halktan da çok yoğun bir eleştiri aldık. Komediyle karşılayanlarda oldu. Bu videoyu çekmeden önce tedbirlerimizi aldık. Saat 03.00 sıralarında yaptık ve yolda 4 arkadaşımız kontrol amaçlı bulunuyorlardı. Yol neredeyse trafiğe kapalı bir alandı.\'\'

FOTOĞRAFLI 

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