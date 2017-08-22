T24 LogoT24 Logo
Gündem

Direksiyon başında, kalp krizi geçirdiğini fark edip hastaneye gitti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de otomobiliyle direksiyon başında seyir halindeyken göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden sürücü 76 yaşındaki Ahmet Topkara, hemen yolunu değiştirerek hastaneye gitti

22 Ağustos 2017 20:48

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de otomobiliyle direksiyon başında seyir halindeyken göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden sürücü 76 yaşındaki Ahmet Topkara, hemen yolunu değiştirerek hastaneye gitti. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Topkara\'ya, aynı gün anjiyo yapıldı.
Babadağ İlçesi\'nde yaşayan 3 çocuk babası tekstilci Ahmet Topkara, aracıyla seyir halindeyken göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Yolunu değiştirip, özel bir hastaneye giden Topkara\'nın yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Topkara, zaman kaybetmeden anjiyo işlemine alındı. Anjiyodan sonra damarlarının tıkanık olduğu belirlenen Topkara, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları tarafından by-pass ameliyatına alındı.
Yapılan müdahalelerden sonra Topkara, tekrar sağlığına kavuştu. Ahmet Topkara, operasyonun ardından kendine gelir gelmez ailesini de karşısında görünce mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Yapılan müdahale sonrası sağlığına kavuşan Topkara, \"Araç kullanıyordum. Bir anda göğsümde ağrı hissettim. Doğruca hastanenin yolunu tuttum. Kalp krizi geçirdiğim tespit edildi ve aynı gün içinde anjiyom yapıldı. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİAhmet TopkaraKalpTopkaraBabadağYolunuAnjiyodanTopkara KalpDamar Cerrahisi UzmanlarıYapılanBirDoğrucaSağlığımaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24