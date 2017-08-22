Direksiyon başında, kalp krizi geçirdiğini fark edip hastaneye gitti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de otomobiliyle direksiyon başında seyir halindeyken göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden sürücü 76 yaşındaki Ahmet Topkara, hemen yolunu değiştirerek hastaneye gitti. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Topkara\'ya, aynı gün anjiyo yapıldı.

Babadağ İlçesi\'nde yaşayan 3 çocuk babası tekstilci Ahmet Topkara, aracıyla seyir halindeyken göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Yolunu değiştirip, özel bir hastaneye giden Topkara\'nın yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Topkara, zaman kaybetmeden anjiyo işlemine alındı. Anjiyodan sonra damarlarının tıkanık olduğu belirlenen Topkara, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları tarafından by-pass ameliyatına alındı.

Yapılan müdahalelerden sonra Topkara, tekrar sağlığına kavuştu. Ahmet Topkara, operasyonun ardından kendine gelir gelmez ailesini de karşısında görünce mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Yapılan müdahale sonrası sağlığına kavuşan Topkara, \"Araç kullanıyordum. Bir anda göğsümde ağrı hissettim. Doğruca hastanenin yolunu tuttum. Kalp krizi geçirdiğim tespit edildi ve aynı gün içinde anjiyom yapıldı. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum\" dedi.



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