Direksiyon başında hastalanmayın

Uzun süre otomobil kullanmanın, sırt ve boyun ağrılarına, siyatik ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklara yol açabildiği bildirildi.



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aydoğ, yaptığı açıklamada, büyük şehirlerdeki yoğun trafiğin, mesafe uzun olmasa da sürücülerin saatlerce direksiyon başında kalmasına neden olduğunu söyledi.



Uzun süre otomobil kullanmaya bağlı olarak boyun ve sırt ağrılarının oluşabildiğini belirten Aydoğ, her gün otomobilde geçen 2-3 saatin ardından, bilgisayar ekranı karşısında geçirilen uzun saatlerin kişilerin omurgasında, duruş bozukluğuna bağlı basit ağrıların yanı sıra fıtıklara da zemin hazırladığını ifade etti.



Aydoğ, uzun süreli oturuşlar ve hareketsizliğin, kasların zayıflamasına ve eklemlerin daha çabuk zarar görür hale gelmesine yol açtığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Çok uzun süreli otomobil kullananlar hareketsizliğin yol açtığı hastalıkların yanı sıra sırt ve boyun ağrısı, siyatik ve bel fıtığı riskleriyle karşı karşıya kalabilir. Direksiyon başında geçirilen uzun saatlerin çeşitli hastalıklara neden olmaması için yürüyüş ve otomobili doğru pozisyonda kullanmak büyük önem taşıyor. Otomobil kullanmak zorunda kalanların düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya, otururken doğru pozisyon almaya dikkat etmesi gerekiyor."



Hareketsizliğin yaşam süresini kısalttığının henüz 1950'li yıllarda yapılan araştırmalarla ortaya konulduğunu dile getiren Aydoğ, şunları söyledi:



"Londra'da 1953 yılında şoför, sekreter, postacı ve kondüktörler arasında yapılan bir çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Çalışmada en aktif olan postacılar ve kondüktörlerde koroner arter hastalıklara bağlı ölümlerin, diğer meslek gruplarından daha az olduğu görüldü. Günümüzden 55 yıl önce ortaya konan bu sonuç, günümüzde artık netlik kazandı ve hareketsizliğin ölümü hızlandırdığı çok net olarak ortaya kondu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve vaktinin çok büyük kısmını otomobil ve masa başında geçiren bireylerin, hareketsizliğin olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli davranmaları gerektiği bir gerçek. Bu bireylerin her gün en azından 10 bin adım yani yaklaşık 5-6 kilometre yürümesi şart. Bu aktivite kronik hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Bu aktiviteye eklenecek bel, boyun, sırt egzersizleri ise kişilerin sadece omurga sağlığına yardımcı olur. Uzun vadede yürüyüşe ilave edilecek bel, boyun ve sırt egzersizleri otomobilde ve çalıştığımız ofislerdeki mutluluğumuza katkıda bulunur."



Aydoğ, uzun süre otomobil kullanmanın yol açtığı rahatsızlıklardan korunmak için koltuğun yerden 100 derece açı yapacak şekilde, dik hale getirilmesinin faydalı olacağını vurguladı.



Dirseklerin sürücü koltuğunun kolçağında dinlendirilmesi ve sırtın dikey pozisyonda tutulmasının önemine işaret eden Aydoğ, şunları kaydetti:



"Başın, koltuk başlığının ortasını desteklediğinden emin olunmalı. Koltuğu daha konforlu hale getirmek ve sırta destek sağlamak için omuriliği destekleyen yastık kullanılmalı. Koltuk, direksiyona rahat ulaşabilecek şekilde ayarlanmalı. Mümkünse her 20-30 dakikada bir arabadan çıkılmalı ve gerinme hareketleri yapılmalı. Eğer sırt ağrısı ortaya çıkarsa, ağrıyan bölge üzerine buz kompresi uygulanmalı."



