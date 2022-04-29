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Yaşam

Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförü kovuldu

29 Nisan 2022 21:13

Ankara'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne işten çıkarılarak para cezası uygulandı.

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