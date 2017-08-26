Direksiyon başında bali çekerken görüntülendi

Adana'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü.



Kent merkezi'nden geçen D-400 Karayolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada poşet içerisine koyduğu yapıştırıcıyı koklamaya başladı. Kamyonet sürücüsünün uyuşturucuyu kokladıktan sonra kendi kendine konuşması da dikkat çekti. Olayı gören başka bir sürücü, direksiyon başında uyuşturucu kullanan şoförü cep telefonuyla görüntüledi. Kamyon daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek gözden kayboldu.