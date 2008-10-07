Direkler bakan bey içinmiş

AKP'li vekilin sünnet düğününe devlet himayesi

Acılı günde sünnet Meclis'te

AKP Kilis Milletvekili Hasan Kara’nın oğlu Mehmet’in, Yavuzlu Beldesi’ndeki sünnet töreninin stadyumda yapılmasının yankıları sürerken, pist olarak düzenlenen stadyumdaki parke taşlar sökülüp evlere dağıtıldı.Stadyuma elektrik direklerini diken Kilis’in AKP’li Belediye Başkanı Abdi Bulut, düğün bittikten sonra direkleri geri aldıklarını belirterek, "Devletin bakanı geliyor. Ne yapacaktım? Bakan geldiği için yaptık" diye savundu. Başkan Bulut, parke taşlarının belediye tarafından döşendiği iddiası ile ilgili olarak da, "Milletvekilimiz Hasan Bey parke taşlarını kendi parasıyla aldı. Adamlar bize de iş yaptı, Hasan Bey’e de iş yaptı. Döşemelerine izin verdik" dedi.Başkan Abdi Bulut şöyle devam etti: "15 şehit varken halay çekilmesi olayında biz ayrılmıştık. Düğünü kapatmıştık. Hasan Bey benimle konuştu, ben ’Bu eğlence saz söz doğru değil’ dedim. Mevlithanları gittim ben buldum. Gelen grup tasavvuf müziği yapsın diye Hasan Bey’le ortak karar aldık. Sayın Bakanımızı ağırladık, yemekle birlikte kalktık. Ben Bakanımızı yolcu etmek için Gaziantep’e gittim. Düğün kapanmış bitmiş 3- 5 kendini bilmezin yaptığını ne Hasan Kara’ya, ne Ak Parti’ye mal edebilirsiniz. 5 bin tane adamın olduğu bir ortamdan bahsediyorsunuz. Zaten bu adamlar Hasan Kara’nın kafasını beynini yiyorlardı. ’Niye iptal ediyorsun düğünü, sen iki ay önceden kararlaştırdın bunu’ diye. Onun yanında MHP’li başkanın davul zurnalı oğlunun düğünü vardı. Çalmaya devam ettiler. Hiç bu dedikodu olmuyor."Bulut, gazetecilerin kasetlerinin zorla alınması için de şunları söyledi: "Bu olaya çok üzüldüm. Bizler memlekete iyi niyetle hizmet etmeye çalışan insanlarız. Kafamızın arkasında vallahi billahi bir art niyet yok."Sünnet haberleri AKP yönetiminde de rahatsızlık yarattı. Meclis grup yöneticileri dün Milletvekili Hasan Kara’yı arayarak bilgi istedi. Kara da kendisini, "Yazılanlar doğru değil. Şehit haberleri gelince düğünün formatını değiştirdik. Başında şehitlerimiz için mevlit ve ilahiler okuttuk. Gelen yerel sanatçımız da sadece kahramanlık türküleri söyledi. Askere gidecek gençlerimiz de PKK’yı lanetleyip halay çektiler" diye savundu.