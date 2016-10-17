Direk dansı için olimpiyat başvurusu

Uluslararası Direk Dansı Federasyonu, direk dansının sportif içeriği nedeniyle olimpiyatlarda yer alması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) resmi başvuruda bulundu.



gazetevatan'ın haberine göre; insanların bu sporu güçlenmek için yaptığını savunan Direk Dansı Federasyonu, “Kadınları seks objesine dönüştüren bir etkinlik değil. Bu bir spor. Ne kadar çok efor sarfedildiğini görmemek için kör olmak gerekir” açıklamasında bulundu.



Yetkililer, direk dansının bir Olimpiyat sporu olması halinde erkeklerin bu spora ilgisinin büyük olacağını, bu nedenle de Olimpiyat izlenme oranlarının artacağını savunuyor.



Geçtiğimiz haftalarda Londra’da dünyanın bir çok ülkesinden direk dansı şampiyonları bir araya gelmişti.