'Direk dansı' artık resmen spor dalı

Direk dansı, Uluslararası Spor Birliği tarafından resmen spor olarak kabul edildi.

41 yaşındaki Amerikalı dansçı Katie Coates, birliğin içinde 11 yıldır direk dansının spor dalı olarak kabul edilmesi adına verdiği savaşı kazandı. Coates, direk dansının bir spor dalı olarak kabul görmesi için 2006’da başladığı mücadelesinde tam 10 bin imza toplamayı başarmıştı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Uluslararası Direk Sporları Federasyonu başkanı Katie, şimdi direk dansının bir olimpiyat yarışması olması için uğraş veriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Katie, “2000’lerin başında insanlar direk dansını bir fitness sporu olarak yapmaya başladı ve bu artık bir seks ya da cinsellik utancı olmaktan çıktı. Ben de böyle bir mücadeleye başladım. Direk dansı insanların düşündüğü gibi değil. Gerçekten bir spor. Onu anlamanız için izlemeniz lazım.

Katie’nin verdiği mücadeleyi kazanmasının ardından direk dansı; artık ciddi bir fitness eğitimi gerektirecek hatta sporcuların doping testlerinden geçmesi de gerekecek.