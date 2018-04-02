Direğe çarpıp, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü öldü 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Kazada ağır yaralanan sürücü Cemalettin Yentürk (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Kalburt mevkisinde meydana geldi. Cemalettin Yentürk yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ikiye bölündü. Kazada sürücü Yentürk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yentürk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cemalettin Yentürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İkiye ayrılan otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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