DirectX 11 geliyor

Windows oyunlarının vazgeçilmez altyapısı DirectX’in yeni sürümü ile ilgili bilgiler yavaş yavaş günışığına çıkmaya başladı. Microsoft’un Seattle kentinde düzenlediği Gamefest konferansından gelen ilk bilgiler DirectX 11’in baştan aşağı yenilendiğini gösteriyor.



Vista ve yeni çıkacak işletim sistemleriyle uyumlu olacak DX 11, geriye dönük olarak DX10 ve 10.1 donanımları ile uyumlu olacak. Gerçek yeteneklerini DX11 uyumlu donanımlarla gösterecek olan yeni DirectX, grafik işlemcinin 3D hesaplamaları yanında paralel bir sistem işlemcisi gibi kullanılmasının da önünü açacak altyapıyı içeriyor.

Göze çarpan bir diğer yeniliği ise çok çekirdekli işlemcilerin daha verimli kullanımı olan DX11’in DX10’a kıyasla görsel anlamda iyileştirmeler içereceği de gelen bilgiler arasında.

