Dipsiz Göl'e kazı izni veren İl Müdürü Hüseyin Ateş, kurban keserek görevine döndü!

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası’nda Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de define kazısına izin vermesinin ardından görevden uzaklaştırılan Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, kurumun önünde kurban keserek görevine geri döndü.

soL Haber Portalı’nın haberine göre, Ateş'in yakın zamanda Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdür görevine geri geldiği aktarıldı.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet sitesinde de, Hüseyin Ateş İl Müdürü olarak görünüyor.

Ne olmuştu?

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, geçtiğimiz Kasım ayında define arayan kişiler tarafından yok edilmişti.

Gölde define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.