Diplomatlara göre; Azez'de sivilleri vuran Rusya'nın amacı halkın evlerini terk etmesini sağlamak

Suriye’de savaşın tam ortasına giren Rusya, Azez’de sivilleri vuruyor. Diplomatlara göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in amacı, halkın evlerini terk etmesini sağlayarak mülteci krizini tırmandırmaya çalışmak.

Rusya tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda yaralanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı Kilis’e getirildi. İdlib’deki hastane saldırı sonucu yerle bir oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre BM, Suriye’nin İdlib ve Halep vilayetlerinde en az 5 hastane, iki okula düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 50 sivilin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İdlib’in Maanat en Numan kasabasında yönettiği hastanenin bombalanmasına “Kaza değil kasti. Kesinlikle Rusya ya da Suriye hükümetinin işi” tepkisini verdi. Halep’in Türkiye sınırındaki Azez’de de Suriyeli STK Bağımsız Doktorlar Birliği’nin yönettiği bir hastane ile Kadın ve Çocuk Hastanesi vurulurken, üç hastanede en az 17 ölüden söz ediliyordu. Reuters’a konuşan Türkiye’den yetkili, Azez’deki hastanenin 7 Rus balistik füzesiyle vurulduğunu öne sürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hastanenin büyük olasılıkla Rus güçleri tarafından vurulduğunu iddia etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un “Uluslararası hukukun ihlali” tepkisini aktaran sözcüsü Farhan Haq, hastanelerden ikisini UNICEF’in de desteklediğini belirtip “Bu saldırılar, Münih’teki Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısında verilen sözlere gölge düşürdü” dedi.

ABD Dışişleri “Esad rejimi ile destekçilerinin sivilleri korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeksizin saldırıları sürdürmeleri USDG’nin çağrısına atılmış tokattır. Rusya’nın Esad rejiminin kendi halkına karşı vahşetini durdurmayı istediğine dair şüphe uyandırmaktadır” diye çıkıştı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini “Sivillerin korunması esastır. MSF hastanesinin vurulması kabul edilemez” dedi.

TSK vurdu ama YPG ilerliyor

Türkiye de Azez yakınlarında YPG denetimindeki Miniğ Hava Üssü ile Maranaz, Şafarikat ve Tel Rıfat bölgelerini top atışıyla vurmaya devam etti. YPG hedeflerine yönelik saldırı Öncüpınar Sınır Kapısı yakınındaki Akçabağlar üssünden yapıldı. YPG Afrin Komutanlığı Sözcüsü Fırat Xelil, Türkiye’nin Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Ahrar’uş Şam’a destek olmak için kendilerini vurduğunu söyledi. Türkiye’nin topçu saldırılarına rağmen YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ilerliyor. SDG Azez komutanlarından Ebu Ömer, Azez ile Halep arasında kalan, stratejik önemi haiz Tel Rıfat’ı Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Ahraruş Şam’ın elinden kurtardıklarını açıkladı.

"Rusya, sığınmacı krizini tırmandırma peşinde"

Britanya’nın Financial Times (FT) gazetesi, Başbakan Davutoğlu’nun “Rusya mülteci krizi üzerinden Avrupa Birliği’ne baskı uygulamak istiyor” sözlerini işleyen bir manşet attı. Münih Güvenlik Konferansı’nı takip eden Sam Jones’un “Rusya Suriyeli sığınmacıları silah olarak kullanmakla suçlanıyor” başlıklı haber-analizinde, ABD’den Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in Münih’teki konuşmasının “Rus stratejisinin merkezinde sığınmacı krizini tırmandırıp Transatlantik ittifakını bölmek ve Avrupa projesine zarar vermek için silah olarak kullanmak yatıyor” bölümü aktarıldı. Avrupalı bir yetkilinin “Moskova fırın ve hastane gibi yerler hedef alınarak yerel halkın evlerini terk etmesi, Türkiye ve Avrupa’ya mülteci akınının yoğunlaşması hedefleniyor” sözleri aktarıldı. Haberde, McCain’in “Bu strateji işe yarıyor, çünkü biz izin veriyoruz” denildi.

Şam BM’ye şikâyet etti

Birleşmiş Milletler’e mektup gönderen Suriye yönetimi, Davutoğlu’nun açıklamalarını kınadı. Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını, ‘içişlerine müdahale’ olarak nitelendiren Şam yönetimi, Türkiye’nin cihatçılara moral desteği vermeyi amaçladığı belirtildi.