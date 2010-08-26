Diplomatım diyerek dolandırıcılık yaptı

T24- İstanbul’da kanser hastası iç mimar Sıdıka T.’e kendisini Fransız diplomat, işadamı olarak tanıtıp sözde ortak ev almak vaadiyle kandırarak 54 bin Eurosunu çaldığı iddia edilen Somali uyruklu Oumar S.(39) gözaltına alındı.





Türkiye’ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Oumar S.’nun cep telefonunda binlerce Euro ile birlikte çekilmiş fotoğraflar bulundu. Oumar S. ve yanında bulunan arkadaşı sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oumar, iddiaları kabul etmedi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne 24 Haziran'da başvuran Sıdıka T., kendisini Fransız diplomat olarak tanıtan bir kişi tarafından 54 bin Eurosunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Uzun süre Amerika’da yaşadığını ve kanser hastası olduğunu öğrendiğinde çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldiğini belirten Sıdıka T., şunları söyledi:



“Bir gün arkadaşlarımla birlikte Beyoğlu’nda bir kafeteryada otururken yan masada oturan zenci bir kişiyle tanıştık. Kendisini Fransız diplomat ve işadamı olarak tanıttı. O tarihten sonra 7-8 kez daha görüştük. Bir gün bana yatırım amacıyla ev almak istediğini söyledi. Birlikte ona ev bulmak için dolaştık. Sonunda Sinanoba’da 500 bin lira değerinde bir ev beğendi. Bana evi ortak olarak almayı, tadilat yaptıktan sonra elden çıkartarak para kazanmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Benim 54 bin Euro birikmiş param vardı. Emlakçıyla buluşmak için bir karar verdik.





Ben paramı alarak buluşma yerine gittim. Elinde bir market poşetiyle çıka geldi. Hırsızlardan korunmak için 200 bin Euroyu poşete koyduğunu söyledi. Sonra aynı poşetten bir tane daha çıkararak kendi paramı ona koymamı istedi. O gün uzun süre emlakçıyı bekledik. Ancak bir türlü gelmeyince daha sonra buluşmak üzere ayrıldık.





Eve geldiğimde içinde para olduğunu sandığım market poşetinde sadece para şeklinde kesilmiş kağıt parçaları vardı. Daha sonra bu şahsı telefonla aradım. Beni oyalamaya başladı. Benim poşetimin içinde bulunan kağıt parçalarını özel bir solüsyona batırarak Euro haline getireceğini iddia etti. Bir süre sonra da telefonlara çıkmaz oldu”



Kendisi görüp polise haber etti



kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma açarken Sıdıka T., parasını çaldığını iddia ettiği kişiyi önceki gün Beyoğlu’nda buldu. Zanlıyı arkadaşı ile birlikte yürürken görünce çığlık atıp çevreden yardım isteyen Sıdıka T.’in çağrısı üzerine polis Somali uyruklu Oumar S.’yi yanında bulunan arkadaşı ile birlikte gözaltına aldı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Oumar S. verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek Sıdıka T.’i tanıdığını ancak parasını çalmadığını söyledi. Oumar S., “Ülkemden ayrılalı 25 yıl oluyor. Kaçak olarak ülke ülke gezdim.





Son olarak İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye girdim. Sıdıka ile Beyoğlu’nda tanışmıştık. Benim için neden böyle bir şikayette bulundu anlamadım. Ben para çalmadım. Zaten o kadar param olsa. Yunanistan’a gitmeyi düşünüyordum” dedi. Polis Oumar S.’nin cep telefonunda yaptığı incelemede ise binlerce Euro ile çekilmiş resimlerine ulaştı. Oumar S.’nin parayla çektirdiği resimleri açıklamayadığı öğrenildi. Oumar S.’nin cep telefonundan çıkan resimlerinde arkadaşları ile birlikte lüks hayat yaşadığı ortaya çıktı.



Poliste işlemleri tamamlanan Oumar S. hakkında savcılıkça açılan soruşturma sürüyor. Ayrıca Oumar ve arkadaşının Türkiye’ye kaçak olarak girdiklerinin ortaya çıkması üzerine, sınırdışı edilme işlemleri de başlatıldı.



