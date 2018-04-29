Diplomatik skandalda Hollanda’dan açıklama var, özür yok

Hollanda'nın Budapeşte büyükelçisiyle yapılan bir röportaj nedeniyle patlayan ve Macaristan'ın Hollanda'daki büyükelçisini geri çekmesine neden olan diplomatik skandalda Hollanda geri adım attı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Macaristan hükümetinin kararının ardından yaptığı açıklamada Hollandalı büyükelçinin söylediklerini "şanssızlık" olarak tanımladı.

Hollanda'nın görev süresini tamamlayan Budapeşte büyükelçisi Gajus Scheltem, verdiği bir röportajda mülteciler konusundaki Macar hükümet politikasını eleştirmiş ve suikastlar düzenleyen radikal İslamcılar için "Macar hükümetinin anlayışıyla kendilerine düşman yaratıyorlar" demişti.

Bu da "Macar hükümeti ve teröristler arasında paralellik kuruldu" olarak yorumlanmıştı.

Hollanda dışişleri bakanı "Elbette Macar hükümeti ve terörizm arasında bir bağlantı yoktur" dedi.

Hollanda Büyükelçisi'nin de bunu ima ettiğini zannetmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı "Bu hükümetimizin resmi tavrı değil. Macaristan bir AB ülkesi ve Hollanda'nın da müttefiki" diye vurguladı.

Ancak Bert Koenders, büyükelçinin eleştirilen açıklamasıyla ilgili izahatlarda da bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı "Macaristan'daki gelişmeler, hukuk devleti sorunu ve mesela sivil derneklere karşı alınan tutum büyükelçimizi endişelendirmiş olabilir" dedi.

Hollanda hükümetinin bu resmi açıklaması, Macar hükümetinin büyükelçilikler düzeyindeki ilişkinin askıya alınmasında bir koşul olarak dile getirdiği bir özür dileme anlamına gelmiyor.

Bu beyanat Macaristan'da memnuniyetle karşılansa da, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı'nın önümüzdeki hafta Macar büyükelçiliğini ziyaret edeceği de açıklandı.