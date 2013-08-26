Diplomatik kenara çek!

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Berlin'de görev yapan Suudi Arabistan diplomatları geçen yıl toplam 2 bin 99 kez trafik kurallarını ihlâl etti. Gazetenin Berlin polisinin istatistiklerine dayandırdığı habere göre Suudi Arabistanlılar böylece yabancı diplomatlar arasında en fazla kural ihlâlinde bulunan diplomatlar oldu. Bu ihlâller, 19 kez kırmızı ışıkta geçme, 248 kez aşırı hız ve bin 832 kez de yanlış yere park etme olarak sınıflandırıldı.

İstatistiklere göre ikinci sırada 977 trafik kuralı ihlâliyle Rus diplomatlar var. Onları 595 ihlâlle ABD, 525 ihlâlle Çin, 518 kural ihlâliyle Gürcistan diplomatları takip ediyor. İtalya, Romanya, İran, ve Mısır'ın ardından Türkiye Cumhuriyeti diplomatik çalışanları ise 10. sırada yer alıyor.

Diplomatik dokunulmazlıkları nedeniyle diplomatik araçlara kural ihlâlinde bulunsalar dahi trafik cezası kesilemiyor.

Deutcshe Welle Türkçe