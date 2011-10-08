Diplomat olmayan elçi dönemi başladı

T24 - Dışişleri Bakanlığı, bakanlık mensubu olmayan 5 büyükelçinin atamasını gerçekleştirdi. Ahmet Davutoğlu'nun göreve geçmesiyle birlikte başlayan yeni uygulamayla birlikte, akademisyenler veya farklı meslek gruplarında başarılı olmuş isimler artık büyükelçilik görevi yapabilecek.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık görevine gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişim, büyükelçi atamalarında da göze çarpıyor.



Türkiye'nin yurt dışındaki en üst düzey temsilcileri, daha önceden genelde kariyerini bakanlık bünyesindeki görevlerde sürdüren ve yükselen diplomat kökenli isimlerden oluşurken, yeni atamalarla birlikte akademisyenlerden, STK kurucularına kadar farklı meslek gruplarında başarılı olmuş isimler de yer almaya başladı.



Son atamalarla birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi, Vatikan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, Moritanya'nın başkenti Novakşot ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türkiye Büyükelçilikleri halen diplomat kökenli olmayan büyükelçiler tarafından yürütülüyor.



Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçi atamalarıyla ilgili 2009 yılı yaz kararnamesinde dışişleri mensubu olmayan iki isim yer alırken, Hristiyan dünyasının başkenti konumundaki Vatikan'a tasavvuf, sufizm, din, etik gibi alanlarda çalışmaları bulunan ve Türkiye'de felsefi alanda birçok başarılı çalışmaya imza atan Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Kenan Gürsoy atandı.



Aynı kararnameyle Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi sıfatını kazanan Tuncer Kayalar ise Dış Ticaret Müsteşarlığı kökenli.



İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan ve dış ticaret alanında uzun yıllar çalışan Kayalar, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda daire başkanı, genel müdür ve müsteşarlık görevlerini sürdürmesinin ardından büyükelçi olarak Kenya'ya atandı.



Türkiye'nin ''Afrika açılımı'' çerçevesinde çeşitli Afrika ülkelerine açtığı büyükelçiliklerden biri olan Moritanya Büyükelçiliğine bu yıl başında atanan Musa Kulaklıkaya ise ilk Novakşot Büyükelçisi unvanıyla tarihe geçti.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmasının ardından çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde bulunan Kulaklıkaya, Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmasının ardından 30 Aralık 2007'de Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirilmiş, burada özellikle Balkanlar ve Afrika'ya yönelik yürüttüğü çalışmalarla dikkati çekmişti.



Büyükelçi sıfatını kazanan bir diğer bakanlık mensubu olmayan bürokrat ise eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Halil İbrahim Akça.



Uzun yıllar DPT bünyesinde kalkınma projeleri alanında çalışmalar yürüten Akça, Türkiye'nin KKTC Teknik Heyet Başkanlığı görevini yürütürken, 10 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan kararnameyle KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine getirildi.



Meslekten olmayanların büyükelçi olarak atanmasına son örnek, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin İngiltere Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Cemalettin Kani Torun oldu.



Dünyanın az gelişmiş ülkelerinde yürüttüğü sağlık taraması, hastane kurumu, gıda ve beslenme gibi çalışmalarda dikkatleri üzerine çeken Torun, birçok Afrika ülkesinde çalıştı. Uzun süre Kongo, Sudan ve Kenya'da görevli olarak bulundu. Torun, son olarak Somali'de ortaya çıkan açlık krizinin ardından bu bölgeye gönderilerek, Türkiye'nin Somali'ye yönelik yardım ve yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında görevlendirildi.



