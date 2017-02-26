'Diplomasız' adlı kitabın grafikeri gözaltına alındı, bilgisayarına el kondu

Yazar Ergün Poyraz'ın yeni yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatını konu alan "Diplomasız" adlı kitabının mizanpajını gerçekleştiren grafiker gözaltına alındı, telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Sorgunun ardından grafiker serbest bırakıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, kitabın yayıncısı Siyah Beyaz Kitap'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yaklaşık 15 gün önce piyasaya çıkardığımız yazar Ergün Poyraz'ın DİPLOMASIZ kitabının mizanpajını yapan arkadaşımız dün sabah 9'da evinden polislerce gözaltına alınmıştır. İfade için karakola götürülen çalışma arkadaşımızın telefonuna ve bilgisayarına el konulmuş, ifadesi alınmış, akşam saat 22.00 civarında serbest bırakılmıştır. Yayınevi olarak yayınladığımız kitap yasal çerçeveler dahilinde, sözleşmeye tabii ve Bakanlık tarafından izinleri alınıp yayınlanmış bir eserdir. Son günlerde referandum süreciyle beraber kültür merkezlerine ve yayınevlerine saldırılar artmış, muhalif her ses üzerinde baskılar şiddetlenmiştir.

"Kitabımızdaki tüm belgeler daha önce haber sitelerinde, dergilerde yayınlanmıştır.

"Siyah Beyaz Kitap olarak yazarlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın, yayınlarımızın daha önce de olduğu gibi şimdi de yanındayız."