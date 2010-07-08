-DİPLOMASİDE YENİ DÖNEM TBMM (A.A) - 07.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yepyeni bir diplomasi geleneği kurmak istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi üzerine teşekkür konuşması yapan Davutoğlu, yapılan eleştirilerden yararlanacaklarını kaydetti. İstenmesi durumunda Genel Kurulu ve Dışişleri Komisyonunu her zaman bilgilendirmeye hazır olduğunu söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneği ve bunun içerisinde güçlü bir Dışişleri Bakanlığı geleneğinin bulunduğunu ifade etti. Davutoğlu, ''Ancak onun da değişen uluslararası konjonktüre uygun olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı var'' dedi. Yepyeni bir diplomasi geleneği kurmak istediklerini kaydeden Davutoğlu, bu vizyonun ana unsuru olarak Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturmak istediklerini kaydetti. Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Çevremizde öyle bir güvenlik ve istikrar kuşağı oluşturalım ki hiçbir ülke ile bir gerilim yaşamayalım. Türkiye, çevre bölgelerde barış ve istikrarın garantörü olsun. Çevremizle öyle entegrasyon projeleri gerçekleştirelim ki bütün komşu ülkeler ile ekonomik geleceğimizi birleştirelim. Ekonomimiz bütün bu çevrelerin lokomotif ekonomisi olsun. Bu bölgelerde öylesine bir kültürel dinamizme öncülük edelim ki her yerde kültürel barışın öncüsü olalım. Yeni akımların, yeni fikirlerin kaynağı İstanbul, Ankara olsun, üniversitelerimiz olsun. Bu bölgelerde insanlarla kaynaşalım, buluşalım, geleceği birlikte inşa edelim. En kısa sürede Türkiye'nin AB üyeliğini tamamlayalım. Avrupa'nın bir çevre ülkesi değil, Brüksel'de en etkin ülkelerden biri haline gelelim. AB'nin geleceğini birlikte şekillendirelim. Edilgen değil, belirleyen bir ülke konumuna gelelim. Bütün çalışmalarımızın temel hedefi budur.'' Davutoğlu, ''alemşümul bir perspektifi dış politikaya bir vizyon olarak getirmek istediklerini'' kaydederek, ''sesi gür çıkan, söyleyecek sözü olan bir diploması takip edeceklerini'' söyledi. TBMM Genel Kurulunda, daha sonra bazı yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görüşülmesine geçildi.