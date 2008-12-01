Diplomalı yat ustaları yetişecek

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, Ahşap Yat ve Tekne İmalatı bölümü açıldı.



Bu bölümde tekne yapımını öğrenen öğrenciler, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak. Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Sadettin Dumlu, yaptığı açıklamada, Ahşap Teknolojileri Alanında Ahşap Yat ve Tekne İmalatı bölümünü 2008-2009 eğitim öğretim sezonunda açtıklarını söyledi. Dumlu, bu bölümden mezun olan gençlerin iş bulmada zorluk çekmeyeceğini düşündüklerini belirtti. Dünyada gemi yat ve tekne sektörünün hızla geliştiğini, buna paralel olarak Türkiye'de de son yıllarda sektörün büyük bir gelişme kaydettiğini bildiren Dumlu, şöyle devam etti:



''Sektör daha da gelişecek. Dolayısıyla sektör yetişmiş elemana, insan gücüne büyük bir ihtiyaç duyacak. İzmir Tekne İmalatları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve sektörün diğer temsilcileriyle işbirliği yaparak bir ön araştırma yaptık. Görev yapacak öğretmenlerimizi, yaz sezonundan bu yana özellikle imalat tekniği ve imalat üretim şekillerini yerinde öğrenmeleri bakımından fabrika, işletme ve atölyelere gönderdik. Okul sanayi işbirliğinin kurulmasını sağlamayı hedefledik. Sektörün, yetiştirilecek

elemanlardan neler beklediği, onların üretim tekniklerinin neler olduğunu yakından görmek ve bu teknolojileri okulumuza kazandırmayı düşündük.'' Öğrencilerin mezun olana kadar bilgi ve becerilerinin gelişeceğini ifade eden Dumlu, şu bilgileri verdi:



''Hem teorik, hem de pratik derslerimiz var. Teorik derslerde, Gemi Mühendisleri Odasının katkılarıyla proje okumayı öğreniyorlar. Pratik derslerdeyse, çizimleri okuyarak bire bir ölçekte maket yapıp, ardından atölyemizde tekne yapımına geçiyorlar. İşe küçük teknelerle başladık, hatta sandal denecek çapta olanları yapıyoruz. Ama eminim, ilerde bu okulda büyük

tekneler ve yatlar da yapılacak. Önümüzdeki hedefimiz, tarihi İzmir Kayıklarını

yapmak.''



'Sektörün önü açık'



İzmir Tekne İmalatı Derneği Başkanı Mustafa Oğuz da okul yetkililerinin kendilerine başvurduğunda, onlara sektörün ihtiyaçlarını, kendilerine ne tür eleman gerektiğini anlattıklarını söyledi.



Gemi yat ve tekne sektörünün önünün açık olduğunu, bu bölümden mezun olan gençlerin işsiz kalmayacaklarını belirten Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sektörün önemli derecede ara elemana ihtiyacı var. Aslında sektörde çok iyi ustalar var, ama ustalarımız alaylı olduğu için proje okumayı bilmiyorlar. Çizimler Avrupa'dan geldiği için böyle bir handikabımız var. Bu çocuklar bu eksiğimizi giderecek. 3-4 sene sonra mezun olduklarında, her türlü projeyi okuyabilecek duruma gelecekler. Bu tekniker açığımız giderilirse Türkiye bu sektörde büyük bir ivme kazanacak. İzmir'de çok önemli imalatçı firmalar var. Bunlar Hollanda, Dubai, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkelere tekne ihracatı yapıyor.''

