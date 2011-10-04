-Diplomalı "temizlikçiler" KOCAELİ (A.A) - 04.10.2011 - Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) 2007 yılında açılan ''Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü''nde her yıl 50 profesyonel temizlik personeli yetiştirildiği bildirildi. KOÜ Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yükekokulu Çevre Temizliği ve Denetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Yüce, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında alan Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü'nden her yıl 50 öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Programın kurulma amacının öncelikle ''profesyonel temizlik'' olduğunu ifade eden Yüce, büyükşehirlerde rezidanslar, büyük alışveriş merkezleri ve fabrikaların artmasıyla profesyonel temizlik anlamında büyük talep oluştuğunu bildirdi. ''Temizlik sektörü çok hızlı büyüdüğü ve sektörde eğitimli kişiler tercih edildiği için talep çok fazla'' diyen Yüce, şöyle konuştu: ''Mezunlarımız işsiz kalıyorsa işi beğenmemelerinden kaynaklanıyor. Belediyelerin temizlik hizmetleri biriminde, özel şirketlerde, atık bertaraf şirketlerinde, çevre ile ilgili fabrikalarda iş bulma imkanına sahip olan öğrencilerimiz, rezidans temizliği, endüstriyel temizlik, fabrika temizliği, atıklar ve atıkların depolanması, çevre temizliği, atıkların toplanması ve çevre düzeni gibi alanlarında hizmet verebiliyor.'' Arzu Yüce, aldıkları 2 yıllık eğitimin ardından ''Çevre Temizlik Teknikeri'' olarak mezun olan öğrencilerin, işin hem çevre hem de temizlik kısmını öğrenerek, çevre ve endüstriyel temizlik alanlarında iş bulabildiğini vurguladı. Bölümlerinin ''Türkiye'de ilk ve tek program'' olduğunu ifade eden Yüce, öğrencilere, KOÜ Tıp Fakültesi ile Uygulama Oteli'nde kimya, temizlik kimyasalları ve temizlik kimyasalı kullanımı ile zararları hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Yüce, öğrencilere hangi lekeye ne tür deterjanın, hangi oranda kullanılacağının ve bu kimyasalların ''tehlikeli-tehlikesiz'' diye sınıflandırılmasının detaylı olarak öğretildiğini vurguladı. Zaman içinde uzmanlık isteyen farklı branşlarda da temizlik hizmeti verilebileceğine dikkati çeken Yüce, şöyle devam etti: ''Avrupa ve Amerika'da sektör spesifik noktalara gelmiş durumda. Özellikle Amerika'da ölüm sonrası olay yeri temizliği başlı başına bir sektör haline gelmiş durumda. Türkiye'de endüstriyel temizlik işini henüz bitirememişken, bu derece detaya inmedik. Ama zaman içinde bu programlar ve talep arttıkça, bu tür özel temizlik hizmetleri de artacaktır. Bunlar önemli, yapılması gereken işler, ancak şu anda çevre ve atıklarla ilgili temizlik yönümüz daha ağır basıyor. Ölüm sonrası vücut sıvıları, kan lekeleri, çürümüş ceset parçaları, hastalıkların yayılmasına davetiye çıkarır. Bu tür kirlilikle, profesyonel ekiplerin mücadele etmesi gerekir. Temizlik personeli, kan lekesine ne tür kimyasallarla müdahale etmesi gerektiğini bilmeli. Bu işler vasıfsız temizlik personeliyle yapılmamalı.''