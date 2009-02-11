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Yaşam

Diplomalara denklik geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışında bulunan ve uzaktan eğitim veren okullara getirilen denklik yasağını kaldırdı.

11 Şubat 2009 02:00

Yükseköğretim Kurulu yurtdışında bulunan ve uzaktan eğitim veren okullara getirilen denklik yasağını kaldırdı. 

Türbanlı öğrencilere YÖK’ten denklik

Yönetmeliğe göre, uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diploma alınan yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili kuruluşu ve Kurulca tanınan bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredilerinin 1/3'ünden fazlasının sanal ortamda verilmemesi, program kredi toplamının, o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması şartları aranarak, bireysel olarak değerlendirildikten sonra kabul edilecek veya reddedilecek.

Program kredilerinin 1/3'ten fazlası veya tamamı sanal ortamda alınan diplomalar ise o yükseköğretim kurumunun ve programının, usul ve esasları Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir yöntemle değerlendirilmesi sonucunda kabul edilecek veya reddedilecek.

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