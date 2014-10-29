Diploma yeterli gelmiyor



Federal Alman hükümeti, 10'uncu 'Almanya'da Yabancıların Durumu Raporu'nu' kamuoyuna tanıtıldı. Rapor, çarşamba günü Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Aydan Özoğuz tarafından düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Özoğuz konuşmasına, daha yapılacak çok şey olduğuna dikkat çekerek başladı.

2008-2012 yılları arasındaki dönemi ele alan 700 sayfalık rapor, yabancı gençlerin eğitim düzeyine yönelik olumlu ve olumsuz gelişmeleri içeriyor. Rapora göre, lise mezunu olan yabancı öğrencilerin oranının 2008-2012 yıllarında 11,2 olan oranlarının 16,2'ye yükseldiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda rapor, Almanya'da yabancı üniversite öğrencilerinin sayısının arttığını da ortaya koyuyor.

Raporu kamuoyuna tanıtan Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, 2012 yılında göçmen kökenli çocukların yüzde 11,4'ünün orta dereceli okuldan ayrıldıklarına dikkat çekti. Rapora göre bu oran Alman gençleri arasında yüzde 4,9. Yine 20-29 yaşları arasındaki yabancı asıllı gençlerin yüzde 30,5'inin meslek eğitimi almadığı belirtiliyor.

Aydan Özoğuz açıklamasında, göçmen çocuklarının eğitim düzeylerinin artmasına karşın, göçmen asıllı olmaları nedeniyle çoğunlukla staj yeri bulmada zorlandıklarına dikkat çekti, staj başvurularında, ayrımcılığa uğradıklarını belirtti.

Yabancıların Durumu Raporu, 2012 bahar aylarından 2014 yılına kadar olan süreyi kapsıyor. 2012 yılında Almanya'da 16 milyon 300 bin göçmen yaşarken, bu topluluk içindeki en büyük oranı yüzde 18,3 ile Türkiye'den gelenler göçmenler oluşturuyor. Almanya'ya en fazla göçmen veren ikinci ülke ise yüzde 9,4'lik oranıyla Polonya.