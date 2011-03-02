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Kültür-Sanat

Dior, 'Hitler'i seven' Galliano'yu kovdu

Dior, Hitler'i sevdiğini söylerken çekilen bir videosu internette yayımlanan baş tasarımcısı John Galliano'yu kovdu.

02 Mart 2011 02:00

T24- Ünlü Fransız moda evi Christian Dior, Hitler'i sevdiğini söylerken çekilen bir videosu internette yayımlanan baş tasarımcısı John Galliano'yu kovdu.

Christian Dior'dan yapılan açıklamada, ünlü İngiliz modacının sarfettiği sözler kınandı, bu sözlerin şirketin değerlerine tamamen ters düştüğü belirtildi.

John Galliano geçen hafta Paris'te bir çifte küfür etmekle suçlanıp, gözaltına alınmıştı.

Galliano'nun bir barda tartıştığı kişiye ayrıca tokat da attığı iddia edilmişti.
Çiftin hem tokat hem de küfür gerekçesiyle şikâyette bulunmasının ardından sorgu için karakola götürülen Galliano, sorgudan sonra serbest bırakılmıştı.

Daha sonra, John Galliano'nun Nazi lideri Adolf Hitler'i sevdiğini söylerken çekilmiş bir klip, internet ortamında dağıtılmıştı.

Christian Dior tüm bu gelişmeler sonrası, John Galliano'yu ilk etapta görevden uzaklaştırmıştı.

Dior'un parfümlerinden birinin reklamlarında oynayan Oscar ödüllü Yahudi aktris Natalie Portman, Galliano'nun klibinin kendisini "tiksindirdiğini ve dehşete düşürdüğünü" söylemiş, bir daha moda eviyle anılmak istemediğini açıklamıştı.


Dior defilesinin akıbeti belirsiz


John Galliano'nun görevden uzaklaştırıldığı gün dünyaca ünlü Paris Moda Haftası da başlamıştı.

Etkinlik kapsamında Christian Dior defilesi Cuma günü yapılacaktı.

Ancak son gelişmeler sonrası defilenin yapılıp yapılamayacağı belirsiz.

John Galliano'nun basın sözcüsü ise defileyle ilgili planlarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Paris'te savcıların, ünlü İngiliz modacıyla ilgili olarak dava açılıp açılmayacağına hafta sonuna kadar karar vermeleri bekleniyor.

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