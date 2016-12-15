Dinozorların yok oluşu ile ilgili sır perdesi aralanıyor

Bilim insanları 66 milyon yıl önce dünyaya çarparak dinozor neslinin yok olmasına yol açtığı sanılan göktaşının Meksika Körfezi'nde açtığı kraterde inceleme yaptı. Araştırmada dinozorları yok eden cismin varlığına dair ipucu olabilecek nikel izleri bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Avrupa Okyanus Sondaj Araştırmaları Konsorsiyumunun gerçekleştirdiği araştırmanın ilk sonuçları Amerikan Jeofizik Birliğinin San Francisco'da düzenlenen yıllık toplantısında açıklandı.

ABD ve İngiltere'den bilim insanları gök taşının etki merkezi olan, Meksika Körfezi ve Yucatan Yarımadası'nın bir bölümünü içine alan 200 kilometrelik Chicxulub Krateri'nde sondaj çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yerin bin 300 metre altından çıkardıkları tortul kaya örneklerinde nikel miktarında belirgin artış olduğunu tespit etti.

Milliyet'in haberine göre; "Dinozor Krateri" olarak anılan bölgede nikel bulunmasının tek başına gök taşının kalıntılarına dair kanıt olmayacağını kaydeden uzmanlar, söz konusu kalıntının dünya üzerinde nadir olarak bulunan iridyum elementinin varlığının göstergesi olabileceğini belirtti.

14 kilometre genişliğindeki gök taşının dünyaya çarpmasının ardından tamamen toz haline gelerek atmosfere yayıldığını anlatan bilim insanları belirli bir kısmının havada yeniden yoğunlaşarak küçük topaklar halinde etki merkezine geri inmiş olabileceğini ileri sürdü. Örnekler hala 4 ayrı laboratuvarda test ediliyor.

Dünyaya çarptığında başta dinozorlar olmak üzere yaşayan canlı türlerinin yüzde 75'ini yok eden gök taşının neden bu kadar büyük bir faciaya yol açtığı hala gizemini koruyor.

Bu konudaki teorilerden biri gök taşının içerdiği metallerin dünyanın atmosferinin zehirlediği. Gerçek kalıntıların incelenmesi bu konudaki gizemin çözülmesini saplayacağı bildirildi.