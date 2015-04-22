'Dinozorların Evi'nde 43 dinozor yumurtası daha bulundu

Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde "Dinozorların Evi" olarak adlandırılan Heyuan, dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması nedeniyle 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. CNN'e açıklama yapan Çinli yetkililer, ilk kez şehir merkezinde dinozor fosili çıkardıklarını belirtti. Heyuan Müzesi'nden Huan Zhiqing , çıkarılan yumurtalardan 19 tanesinin tek parça halinde, en büyük yumurtanın ise 13 cm uzunluğunda olduğunu söyledi. Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait. Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.