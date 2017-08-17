Dinozor evriminin kayıp halkası bulundu

Yeni keşfedilen bir türün dinozor evrim tarihinde bir halkayı tamamladığı düşünülüyor. Bu alt türün vücut yapısı etoburlara benzediği halde otobur olduğu anlaşıldı. Chilesaurus diegosuarezi adıyla bilinen dinozorun kafa yapısı etobulara benziyor ama diş yapısı düz olduğu için otobur olduğu anlaşılıyor. Daha önce Chilesaurus diegosuarezi türünün T Rex’in de atası olan Therapodlar içinde yer aldığı söyleniyordu. Şimdi ise kuş kalçalı olarak bilinen Ornithischia adındaki bir alt türe dahil edilmesine karar verildi.

450 farklı anatomik yapı incelendi

Söz konusu dinozorları araştıran bilim insanları Londra Doğa Müzesi’nden Paul Barrett ve Cambridge Üniversitesi’nden Matthew Baron 450 farklı anatomik yapıyı inceledi. Matthew Baron Chilesaurus diegosuarezi’nin yapısı farklı hayvanlar birleştirilmiş gibiydi. Bu yüzden herkes büyük şaşkınlığa uğradı diyor. Biology Letters dergisinde yayımlanan makalenin yazarlarından Paul Barrett’a göre “Chilesaurus, iki dinozor grubu arasındaki evrimsel boşluğu dolduruyor. Barrett, “Chilesaurus ilk başta Therapod türünün erken dönem mensubu olarak gözüktü. Ancak bitki yemek için geçirdiği tüm bu evrimsel adaptasyonlar düşünüldüğünde bu biraz şüpheliydi” diyor.

Chilesaurus türünün 150 milyon yıl önce yaşamış olduğu biliniyor. Bu pek çok Therapod’un otobur hale geldiği tarihten çok daha önceki bir zaman dilimine denk geliyor.