Dinozor dışkılı saat satışta

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Geçmişte Titanic gemisinden alınmış paslanmış çelik ve Ay tozu da kullanan Arpa, bu sefer paleontolojide koprolit adı verilen fosilleşmiş dışkıyı seçti. Yasak madde olarak bilinen koprolitin saate mükemmel bir renk verdiğini anlatan Arpa, bunun 100 milyon yıllık çok iyi bir anti madde olduğunu söylüyor.Arpa’nın kullandığı fosil dışkı, türü belirsiz otçul bir dinozora ait. Gri ve turuncu damarlı sedef rengindeki beyaz dışkı saatin zeminini oluşturuyor. Akrep ve yelkovansa siyah. Fiyatı 12 bin İsviçre frangı (17 bin 300 TL) olan dinozor dışkılı saat ‘tek ve onaylı’.Daha önce zamanı değil sadece gece ve gündüzü gösteren 300 bin franklık (433 bin 500 avro) bir saat de yapan Arpa, “Başkaları altın ve gümüşle çalışıyor, bense asil olmayan maddeyi asil hale getiriyorum” diyor. Dinozor fosili satan küçük bir pazar bulunduğunu anlatan 45 yaşındaki Arpa’nın ilginç koleksiyonu, İsviçre’nin Basel kentindeki Baselworld salonunda 25 Mart’a kadar görülebilir.