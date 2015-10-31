T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dinleyicilere sinirlenen Justin Bieber sahneyi terk etti

Kanadalı şarkıcı, seyircilerin kendisini dinlemediğini iddia ederek sahneden ayrıldı

31 Ekim 2015 20:36

Son yıllarda genç ve çocuk dinleyicilerin en büyük pop ikonlarından biri haline gelen Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Oslo'daki konserinde sahneyi terk etti. Hayranlarına sinirlenen 21 yaşındaki şarkıcı birden arkasını dönerek sahneden ayrıldı. 

Sahne önüne gelerek yere dökülen suları sildiği sırada hayranlarıyla diyaloğa giren ve kendilerini dinlemesini söyleyen 21 yaşındaki Bieber, hayranlarının kendilerini dinlemediğini görünce "Konseri yapmıyorum” diyerek sahneyi terk etti. Hayranları ise genç yıldızın arkasından çığlık çığlığa bakakaldı.

ETİKETLER

justin bieberkonseri terk etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24