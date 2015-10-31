Dinleyicilere sinirlenen Justin Bieber sahneyi terk etti

Son yıllarda genç ve çocuk dinleyicilerin en büyük pop ikonlarından biri haline gelen Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Oslo'daki konserinde sahneyi terk etti. Hayranlarına sinirlenen 21 yaşındaki şarkıcı birden arkasını dönerek sahneden ayrıldı.



Sahne önüne gelerek yere dökülen suları sildiği sırada hayranlarıyla diyaloğa giren ve kendilerini dinlemesini söyleyen 21 yaşındaki Bieber, hayranlarının kendilerini dinlemediğini görünce "Konseri yapmıyorum” diyerek sahneyi terk etti. Hayranları ise genç yıldızın arkasından çığlık çığlığa bakakaldı.