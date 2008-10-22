Dinlerarası diyalog günah mı?



'Dinlerarası Diyalog'un, Katolik Kilisesi'nin İslam'ı yok etmek için ortaya attığı bir organizasyon olduğunu ileri süren yazar Mehmet Şevket Eygi, buna inanan Müslümanların cehenneme gideceğini ileri sürdü. Eygi, dinlerarası diyalogla, İslam'ı reddeden diğer dinlere hoşgörüyle bakılmasının insanı kafir yapacağını savundu.



Eygi, Milli gazetede yayımlanan bugünkü yazısında, 'Dinlerarası Diyalog'u sert şekilde eleştirdi. Eyg, "Dinlerarası diyaloga inanmak demek, peygamberi, Kur’ân’ı, İslâm’ı red, inkâr ve tekzib edenleri haklı görmek demektir, Kur’ân, Yahudileri ve Hıristiyanları imana, İslâm’a çağırmıyor demektir" dedi.

Bu tür davranışlardan kaçınmak gerektiğini belirten Eygi, şunları yazdı: "Biz Müslümanlar bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onlar bizim peygamberimize iman etmiyor.

Biz Müslümanlar, Tevrat ve İncil adında mukaddes kitaplar gönderildiğine iman ediyoruz. Onlar Kur’ân’a inanmıyor.

Hz. Musa ve Hz. İsa efendilerimizin dinleri başlangıçta haktı, İslâm’dı. Lakin daha sonra bu dinleri bozdular.

Allah katında tek hak ve makbul din İslâm’dır. Bunu inkâr eden, üç hak din vardır diyen kafir olur.

Hıristiyanlardan para alarak dinlerarası diyalog yapanlar doğrusu Allah’ın ayetlerini çok ucuza satmışlardır."



