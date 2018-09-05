Dinler ve diller kenti Midyat, uluslararası festivale hazırlanıyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT ((DHA)- MARDİN\'in yüzyıllardır farklı dinleri, dilleri ve kültürleri bir arada yaşatan Midyat ilçesi, tarihte ilk kez uluslararası kültür ve sanat festivaline ev sahipliği yapacak.

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan Midyat\'ta uluslararası kültür ve sanat festivali düzenlenecek. Yüzyıllardır Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarına mensup insanların kardeşçe, sevgiyle, hoşgörüyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanicenin konuşulduğu dinler ve diller şehri Midyat\'ın inançları, tarihi, kültürü ve el sanatlarını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenecek Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali, 12- 15 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Midyat Kaymakamlığı\'nın himayesinde, Midyat Belediyesi, Midyat Meslek Yüksekokulu, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak olan festivalin hazırlıklarına başlanıldı. Kaymakam Hüseyin Tekin\'in başkanlığında tertip komisyonu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULACAK

Toplantıda, Süryani, Ezidi ve Müslüman din adamlarının dünya barışı ve kardeşlik konuşmaları, dua etmeleri ve barış güvercinleri uçurmasıyla festivalin startı verilmesi kararlaştırıldı. Festival kapsamında Türkçe, Kürtçe ve Süryanice konserler verilecek. Açılacak stantlarda Midyat\'ın önemli el sanatlarından olan taş ve telkari gümüş işlemeciliği uygulamalı olarak katılımcılara tanıtılacak.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, dinler ve diller kenti Midyat\'ın binlerce yıllık geçmişinin kadim izlerini, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Kültür ve sanat festivalini düzenlemekteki asıl amacımız, dikkat edilirse Midyat kültürel ya da tarihsel dokusuyla çok zengin bir coğrafyadır. İnsanların gündelik sosyal yaşantılarıyla birbirleri ile olan sosyal diyaloglarıyla da hakikaten Ortadoğu\'ya, bu coğrafyaya örnek olabilecek nitelikte bir ilçemizdir. Bunun ötesinde farklı dinler, mezhepsel yapılar, etnik yapılar dost ve kardeşçe yaşadığı bir coğrafya. Aslında Ortadoğu\'da bugün en çok ihtiyaç duyulan bu müsamaha, karşılıklı iyi niyet, birbirini anlama çabası Midyat\'ta fazlasıyla mevcut. Midyat\'ımızda dikkat edilirse Ortadoğu\'nun istediği, arzu ettiği, özlediği birçok güzel duygu bu coğrafyada yaşanıyor. Bizler burada insanlarımızı, diğer coğrafyada yaşayan insanlara göstermek amacıyla böyle bir festival düzenliyoruz. Özellikle ekonomik gerekçelerle yıllar evvel yurt dışına çıkmış vatandaşlarımızın popüler kültürün de etkisiyle yaşadıkları yerde kültürlerinden uzaklaşmışlar. Gönlümüzden geçen o insanları da tekrar buraya davet edip ana yurtlarındaki kültürlerini kendilerine tekrar aktarmak olacaktır. Binlerce insanı festivalde ağırlamayı planlıyoruz.\"

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