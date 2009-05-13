Dinler Bahçesi'nde anneler günü etkinliği

Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser, İslamiyette anne kavramının özel bir yeri olduğunu belirterek, "Evlatların annelerine karşı bir 'of' bile deme hakları yoktur" dedi.



Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Dinler Bahçesi'nde Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezince (AKDİM) Sinagog'da düzenlenen, din ve kültürlerde annenin öneminin konu edildiği etkinlikte konuşan Yeleser, İslamiyette annenin yeri ve önemini anlattı.



Antalya Müftüsü Yeleser, Kur'an-ı Kerim'de, anne hakkının birçok yerde anlatılığını ifade ederek, "İslamiyette anne çok kutsaldır. Evlatların da anne ve babalarına karşı büyük sorumlulukları vardır" diye konuştu.



"Cennet anaların ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Yeleser, şöyle devam etti:



"Anne kavramının İslamiyet'te çok özel bir yeri vardır. Evlatlarının annelerine karşı 'of' bile deme hakları yoktur.



Zayıflayan aile bağları nedeniyle annelere hak ettikleri değer verilemiyor. Anne ve babaların değerinin anlatılması ve anlaşılması gerekir. Merhametin azaldığı bir dönemde yaşıyoruz, duygular azaldı."



Papaz Bultema



Antalya Aziz Pavlus Kilisesi Papazı James Bultema, İncil'de de anne ve babaya saygı, sevginin yerinin fazla olduğunu vurguladı.



Türk halkında anne ve baba sevgisinin oldukça üst seviyede olduğunu ifade eden Bultema, şunları kaydetti:



"Ben anneyi şöyle tarif edebilirim. Anne, sesli ifadesi, kibarca dokunması, şefkatli şarkı söylemesi, bakışları, güler yüzlülüğü, gözünden hemen dökülen gözyaşları, gayretli çalışmaları, akıllı olması, alçak gönüllü yaşamı ve basitçe inancı olan kimsedir."



AKDİM Başkanı Erdoğan Çiğdem ise insanlar arasındaki farklılıkların kavga, savaş sebebi olmayacağını göstermek amacıyla bir araya geldiklerini, Anneler Günü dolayısıyla böyle bir temanın işlendiğini söyledi.



Törende, AKDİM üyelerince, şeker hastalığından dolayı gözleri görmeyen 50 yaşındaki kızı Susi Schombel'e (50) yıllardır bakan ve yılın annesi seçilen Margot Schombel'e (75) plaket verildi

