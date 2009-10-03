Dinler arası bisiklet turu

Dinler arasında köprü oluşturmak için 23 Eylül'de Roma'dan Hıristiyanların başlattığı bisiklet turunu 3 Kasım'da Mekke'de Müslüman bisikletçiler sonlandıracak.

'Roma-Mekke Dünya Barışı İçin Bir Adım Daha Bisiklet Turu'nun katılımcıları Antalya'ya ulaştı. Uluslararası Rotary Kulübü tarafından düzenlenen tura katılan 30 bisikletçi, Antalya Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Müze bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser, Hıristiyan din adamları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Öcal, rotaryenler ve bisikletçiler katıldı.

Proje başkanlığını yürüten Olimpos Rotary Kulübü'nün bir önceki dönem başkanı Sedef Bircan, bisikletçilerin 29 Eylül'de Çeşme'den Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Bircan, "Bu projeyi 2 yıl önce Hollanda'daki kardeş kulübümüzle kararlaştırdık. Dinler arası bir köprüye dünyamızın çok ihtiyacı olduğu düşüncesinden hareket ettik. Çok büyük bir iletişim ağı kurmamız gerekti. Çok fazla sayıda yazışma yapılması gerekti. Bunun sonucunda bisikletçiler 6 hafta sürecek. Toplam 4 bin kilometrelik bir mesafe kat edecek. Bu program Hıristiyanlığın merkezi olan Roma'dan 23 Eylül'de başladı. 3 Kasım'da İslamiyet'in merkezi olan Mekke'de son bulacak." dedi.

Hollandalı ve Alman bisikletçilere Türkiye'den çıkana kadar 5 Türk'ün eşlik edeceğini söyleyen Bircan, "Rotamızda Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan var. Ekibe Ürdün'den katılan 5 bisikletçi ile bizden bir Müslüman bisikletçi de Mekke'ye kadar gidecek. Bisikletçiler, Mekke Baş Müftüsü'ne Papa'nın yazdığı bir mektup ulaştıracak." diye konuştu.

Tura katılan bisikletçiler yarın Antalya Belek'teki Dinler Bahçesi'nden din adamları tarafından uğurlanacak.