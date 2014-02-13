'Dinleniyor muyum' sorusu 27 devlet kurumunu dolaştı; cevap: Bilgi veremeyiz!

BİMER'e "Telefonum dinlendi mi?" diye soran Serkan Kaya'ya yanıt, 27 devlet kurumu dolaşarak geldi: Önleyici dinleme için bilgi veremeyiz.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, güneyde bir ilde parti il başkanlarının dinlendiğini açıklayınca, o dönem Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İl Başkanı olan Serkan Kaya, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak “Güneydeki il, Mersin midir? Dinlenen yöneticiler arasında ben de var mıyım? ” diye sordu. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, BİMER’e ulaşan evrak, 9 günde 27 makamı dolaştı. En son dilekçe, Mersin Savcılığı’na gönderildi ve Kaya’nın ifadesi alındı. Şikâyet üzerine savcılık, takipsizlik kararı verse de Serkan Kaya’ya, “Senin hakkında adli dinleme yapmıyoruz. Fakat önleyici dinleme konusunda bilgi veremeyiz” diye yanıt vermek zorunda kaldı.

Yeni İçişleri Bakanı Ala göreve gelir gelmez yaptığı bir açıklamada, geçen yıl “Güneyde bir ilde üst düzey yöneticileri ve parti il başkanlarının hâkim kararıyla dinlendiğini” söylemişti. Ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya ve onlarca üst düzey emniyet amirinin görev yeri değiştirildi.

O dönem SDP Mersin İl Başkanı olan Serkan Kaya, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak, “O il, Mersin midir? Ala’nın kastettiği, dinlenen il başkanları ve parti yöneticileri arasında ismim var mıdır? Var ise hangi mahkeme kararı ve sürede yapılmıştır? Bu dinlemeler yasadışı yapılmış ise tape kayıtları imha edilmiş midir?” diye sordu.

Kaya’nın bu sorusu üzerine bürokrasi felç oldu. Kaya’nın 2 Ocak’ta BİMER’e ulaşan başvurusu, 10 Ocak’a kadar, Emniyet’in Kaçakçılık, Terörle Mücadele , İstihbarat ve Siber Suçlar gibi birimlerinden İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına kadar, 27 farklı merciye gönderildi. Bir yanıt verilemediği için en son evrak, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Savcılık da Kaya’yı 23 Ocak’ta ifadeye çağırdı.

‘Dinlendim mi?’

Kaya, ifadesinde, “İçişleri Bakanı’nın beyanına göre hâkim kararıyla dinleme gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Hâkim kararıyla dinlenmiş isem bunu öğrenmek için, yasadışı dinleme yapılmış ise soruşturma yapılması için bu dilekçeyi yazdım” dedi. Savcılık, ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada o gün takipsizlik kararı verdi. Fakat kararında, Kaya hakkında dinleme yapılıp yapılmadığının başsavcılığa ait Teknik Takipli Suçlar Bürosu’na yazı yazıldığı; gelen yanıtta, “Bir takip kaydının bulunmadığının bildirildiği ve dolayısıyla adli anlamda yasadışı bir dinlenmenin bulunmadığı” kaydedildi. Ancak kararda, delil olarak kullanılmayan önleyici dinlemelere ilişkin bilgi verilemeyeceği belirtilerek “Oluşmayan suçtan dolayı ceza verilmez” denilerek, takipsizliğe hükmedildi.

Kaya bu yanıttan tatmin olmadığını belirterek “Diğer sorularıma dair bir yanıt verilmedi, konu benim kişisel dinlememe sıkıştırıldı. Oysa Mersin’de bizlere art arda açılan davaları yapan bir unsur varsa, açığa çıksın istedim. Dilekçem savuşturulmuş oldu” diyor. Kaya ayrıca, telefonunun dinlenmediği yanıtına da inanmadığını kaydetti.

Başbakan Erdoğan: Mersin’de herkesi dinlemişler

Başbakan Erdoğan da önceki günkü grup toplantısında Mersin’in baştan aşağı dinlendiğini söyledi. Erdoğan, “Mersin’de validen belediye başkanına, AK Parti İl Başkanlığı’ndan CHP ’ye, MHP ’den BDP ’ye kadar tüm partiler dinlenmiş. Sadece benim, Cumhurbaşkanımızın değil, bakanların, milletvekillerinin, bürokratların, sanatçıların, gazetecilerin görüşmelerini dinlenmiş. Bunlar şantaj amacıyla kullanılmış” dedi.