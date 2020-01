Dinlenen müzik beynin işleyişini ortaya koyuyor

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, dinlediğimiz müzik tarzları beynin işleyişini ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre, yumuşak parçalar tercih edenler, diğerlerine nazaran daha çok empati kuruyor…

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan ve “Plos One” isimli bilimsel derginin de yayınladığı makale yepyeni bir psikoloji araştırmasının empati düzeyinin ve düşünce tarzının ne tür müzikler sevdiğimizi de ele verdiğini ortaya koyuyor.

Dinlediğiniz müzikler düşünce tarzınızın nasıl işlediğinin de ipucu oluyor. Araştırmaya göre yumuşak ve içten şarkılar sevenler daha çok empati kurabilen kişiler. Empatik kişi daha çok insan odaklı oluyor ve diğerlerinin de duygularına odaklanıyor. Araştırmaya göre duygulara odaklanan empatik yaklaşan kişiler ayrıca tipik olarak psikolog, hasta bakıcı veya çocuk bakıcısı olmaya yöneliyor.

Duygu ve düşüncelere empatik yaklaşan kişiler R&B, soft rock ve folk gibi yumuşak müzikler tercih ederken, sistematik yaklaşan kişiler punk, heavy metal, avant- garde caz gibi daha yoğun müzik formlarını seviyor. Empati düzeyi yüksek kişiler ayrıca sözlerdeki derinliği de seviyor. Çalışma empati düzeyi ve düşünce tarzı ile müzik türleri arasındaki bağı araştırırken iki farklı müzik listesi de yapmış. İlk listedeki şarkılar arasında folk yıldızı Norah Jones ‘un “Come away with me” parçası ve standard caz şarkılarının efsanevi ismi Billie Holiday ve “All of me” parçası gibi şarkılar sıralanırken, ikinci listede The Sex Pistols’ın “God save the queen” ve Metallica’nın “Enter Sandman” gibi ünlü şarkıları dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre sistematik yaklaşan kişiler daha çok kurallara ve kalıplara odaklanırken duyguya daha az odaklanıyorlar. Sistematik yaklaşan kişilerin meslekleri de tipik olarak mühendis ya da matematikçi oluyor. Eğer her iki listeden de şarkılar seviyorsanız, uzmanlara göre empatik ve sistematik yaklaşmayı çok daha iyi dengeliyorsunuz. Araştırmayı gerçekleştiren isimlerden doktora öğrencisi David Greenberg’e göre her ne kadar müzik zevkleri zaman içinde değişebiliyor olsa da kişinin empati düzeyi ve düşünme tarzı müzik zevklerini tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Aslında kişinin “bilişsel tarzı” ister empatik yönü ister sistematik yönü güçlü olsun, müzik zevklerini ele verirken kişilik özelliklerinden daha güçlü bir tahmin ortaya çıkarıyor.

Böylece 4 binden fazla kişinin katıldığı araştırma “müzik ve psikoloji “ ilişkisi arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Bilimsel makaleyi kaleme alan doktor Jason Rentfrow: “Bu araştırma müzik zevklerinin kişiliğin aynası olduğunu gösteriyor.” diye ekliyor.

Alanda daha önce yapılan araştırmalar da müzik tercihlerinin kişilik özelliklerini de nasıl ele verdiğini gösteriyordu ve Türk Pediatri arşivine de giren “Müzik ve Psikoloji” ilişkisi üzerine yazdığım ilk bilimsel makalede müzik tercihleri ve kişilik özellikleri arasındaki bağı anlatan araştırmalardan yola çıkılıyordu. Yapılan son araştırmayı gerçekleştirenler arasında yer alan Cambridge Üniversitesi Profesörlerinden Simon Baron- Cohen araştırmanın sistematik yaklaşan otistik kişilikleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor.