Dinlenemeyen cep telefonları satışa çıkıyor

T24- Kriptoyla iletişim kuran ve böylece dinlenemeyen Enigma cep telefonları Türkiye'de satışa çıkıyor.











Özel bir şifreleme teknolojisine sahip kriptolu, dinlenemeyen cep telefonu Enigma T301TR, Sistem Teknik tarafından Koç Sistem işbirliğiyle, 3 bin 500 lira civarında fiyatla Türkiye pazarına sunuluyor.

Yüksek güvenlik teknolojisi kullanan kriptolu Enigma T301TR'ler, kendi aralarında yaptığı görüşme ile üçüncü şahısların dinleme yapmasını engelliyor. Yazılımın yanı sıra donanımı da kripto teknolojisine sahip telefon üzerinden ortam dinlemesi de yapılamıyor.

Sistem Teknik Genel Müdürü Burç Tutanç, tanıtım toplantısında, yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 28'inin ''Dinlenmeyen bir telefon olursa satın alır mısınız?'' sorusuna ''evet'' yanıtı verdiğine değindi.

Önde gelen firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Enigma'nın, Almanya'dan ithal edildiğini kaydeden Tutanç, Türkiye'de Enigmaların kripto kartlarının üretimi, çağrı merkezi ve teknik servis hizmeti olmak üzere satış sonrası destek hizmetlerini Koç Sistem'in üstlendiğini ve telefonlara 2 yıl garanti verdiğini anlattı.

Tutanç, tüm bayilerde C5 Electronic tarafından satışa sunulacak Enigmaların, Teknosa mağazalarında 15 gün boyunca sınırlı olarak satılacağını belirterek, Enigmaların şifre sisteminin, iletişim şifreleme ve kriptolama kalite standardı olan INTSEC garantili olduğunu kaydetti.

GSM ve kripto kartı bulunan cihazlardaki şifre anahtarı sayesinde konuşmadaki bir kelimenin çözülmesinin 24 yıl aldığını dile getiren Tutanç, işadamları, üst düzey yöneticiler, gazeteciler, borsacılar, diplomatlar, güvenlik-istihbarat çalışanları, bürokratlar, ünlülerin hedef kitlelerini oluşturduğunu ifade etti.

Soruları da yanıtlayan Tutanç, en önemli hedef kitlenin kurumsal ve büyük şirketler olduğunu, yıl sonuna kadar birkaç yüzbin satış hedeflediklerini dile getirerek, hafta sonundan itibaren tanıtımların, önümüzdeki hafta da satışların başlayacağını bildirdi.

Tutanç, roaming'e açık ve her operatör SIM kartına uygun telefonların, şu anda Vodafone ve Avea ile çalıştığını, kısa süre içinde Turkcell ile de kullanılabileceğini söyledi.





Şifreler, her kullanımdan sonra imha ediliyor





Verilen bilgiye göre, içinde verileri manipüle eden ''güçlü'' şifreleme ve deşifreleme mekanizmaları bulunan Enigmalarda, giden ve alınan ses matematiksel fonksiyonlardan oluşan kriptoloji algoritmalarıyla verilere dönüştürülüyor. Bu veriler hızla sese çevrilince, dinlemek için arayan üçüncü kişi anlamsız sesler duymaya başlıyor. Konuşmalarda kullanılan değişken şifreler, her kullanımdan sonra sistem tarafından imha ediliyor.

Enigma T301TR'nin Türkiye'deki kullanıcılara sunulmasına ilişkin yasal düzenleme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ''Kodlu ve Kriptolu Haberleşme Hakkında'' yönetmeliğine dayanıyor. Yönetmelikte, yasadışı dinlemeye engel teşkil edecek kriptolu cep telefonunun ithal edilmesi ve denetlenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye'ye başlangıçta 15 bin adet getirilen telefonlarda öncelikle ses haberleşmesinin gizliliğini sağlamak hedefleniyor.