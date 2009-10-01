Dinlemeye karşı nasıl önlemler alabiliriz?

İTÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berk Üstündağ alınabilecek “pratik önlemleri açıkladı.

Üstündağ’a göre, ortam dinlemelerinde, “en garantili yöntem”, cep telefonunu, aktif durumdaki bir mp3 çalarla birlikte bir çantaya koyarak taşımak ve böylece karşı tarafın sadece müzik dinlemesini sağlamak. Milliyet gazetesinin haberine göre, dinlenme korkusunun etkisiyle çok sayıda işadamı, öğretim üyesi, yönetici, politikacı ve sıradan vatandaşın kendisine danıştığını açıklayan Üstündağ, “İşadamları, yaptıkları görüşmelerin üçüncü kişilere manfaat sağlamasından korkuyor, politikacılar ise ‘kes yapıştır’ yöntemiyle sözlerinin çarpıtılmasından. Vatandaşlar ise özel ilişkilerinin dinlenmesinden şüpheleniyor” diyor. Üstündağ’ın dinlenmeye karşı tavsiye ettiği önlemler şunlar:

mp 3’le engelleyin

Cep telefonu sadece ses aktardığı için, ortamda müzik yayını olması dinlemeleri engeller. Cep telefonunuzu aktif durumdaki bir mp3 çalarla birlikte bir çantaya koyarsanız karşı tarafa sadece müzik yayını gider. Ortamdaki sesleri telefon algılayamaz. Aynı şekilde telefonunuzu bir müzik seti ya da radyonun yanına koyarak, ortamdaki görüşmelerin dinlenmesini engelleyebilirsiniz.

Cep telefonu kapatın

Cep telefonunun, tamamen kapalıyken dinlenmesi mümkün değil. Bunun için telefonun enerjisinin tam olarak kesik olması lazım. Telefonun pilinin çıkarılması da kullanılan yöntemlerden biri. Ancak cep telefonunuza dinleme yazılımı ya da böceği yüklendiyse, cep telefonunuz kapalı da olsa dinlenmesi mümkün. Bu nedenle, size hediye edilen cep telefonlarını kullanırken temkinli olun. Güvenmediğiniz telefon tamircilerine verdiğiniz telefonlara da dinleme yazılımı yüklenebilir.

Çift cam sesi keser

Bulunduğunuz odada çift cam bulunması ve dış camın aynalı olması, bina dışından yapılacak dinlenmeleri önler. Ses, birinci camdan ikinci cama geçerken zayıflar, film tabakalı aynalı camda ise tamamen kaybolur.

Şarjlı diş fırçası

Mekanın dışından lazerli cihazlarla yapılan dinlemelere karşı camlara takılacak perde sesi zayıflatır. Ayrıca önemli bir görüşmede şarjlı bir diş fırçasını cama temas ettirerek çalıştırmanız halinde oluşan titreşim, dinleyicinin ortamdaki sesi algılamasını engeller.

Kozmik oda önlemi

Türkiye’de bazı güvenlik kuruluşlarında, bankalara kredi kartı ve teknolojisi üreten kurumlarda kullanılan kozmik odaların kullanımı yaygınlaşıyor. Odanın duvarlarına her türlü dinleme ve takibe karşı, ses ve elektromanyetik yalıtım uygulanıyor. Saç gibi dayanıklı maddelerden oluşan kafesler içine alınan odadaki görüşmelerin dışarıdan takibi kesinlikle mümkün değil.

e-postalara dikkat

MSN üzerinden ya da elektronik postayla gelen güvenmediğiniz mesajları açmayın. Tüm yazışmalarınız bu mesajla takip edilebilir. Cep telefonlarınızdaki konuşmalarınızı kriptolayan sistemler mevcut ancak Türkiye’de yaygın olarak satılmıyor.