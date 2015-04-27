Dinleme skandalının kapsamı büyüyor



Hükümet sözcü vekili Christiane Wirtz, yaptığı açıklamada dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND) personeline yönelik bir yaptırımın gündemde olmadığını, durumun açıklığa kavuşmasının öncelik taşıdığını kaydetti.

Federal Haberalma Servisi (BND) hakkında Alman medyasında gündeme gelen iddialara göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Avrupa'daki dinleme faaliyetlerinde BND'yi kullandı. BND'nin Avrupalı özel şirket ve siyasetçileri dinleme konusunda yıllarca NSA’ya yardımcı olduğu öne sürülüyor. Suçlamalar perşembe günü su yüzüne çıkmıştı. Bunun ardından yapılan ilk açıklamalarda, istihbarat servisinin bağlı olduğu Başbakanlık Dairesi’nin durumdan daha çok yeni, yani mart ayında haberdar edildiği duyurulmuştu.

Ancak federal hükümet, pazar günü, BND’nin Başbakanlık Dairesi’ni 2008 yılında Amerikalıların Avrupalı hedefleri dinleme çabaları konusunda bilgilendirdiğini doğruladı. 2008 yılında Başbakanlık Dairesi Başkanlığını şimdiki İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2010 yılında da Ronald Pofalla yapıyordu. Wirtz, bu durumdan Başbakanlık Dairesi’nden tam olarak kimin haberdar edildiğine ise açıklık getirmedi. Wirtz, sadece 2008 ve 2010 yıllarındaki belgelerden ilk aşamada bir eksikliğin göze çarpmadığını vurguladı. Bu belgelerin 2014 sonbaharında, Federal Meclis bünyesinde kurulan araştırma komisyonuna iletildiğini bildiren Wirtz, komisyonun konuya ilişkin yeni belgeler talep etmesi üzerine, aralarında BND’nin eksiklikleri de olmak üzere yeni bulguların su yüzüne çıktığını belirtti.

Başbakanlık Dairesi’ne yönelik eleştiriler

Bununla birlikte skandala yönelik tartışmalarda eleştiriler giderek Başbakanlık Dairesi’ne odaklanıyor. Yeşiller Partili politikacı Hans-Christian Ströbele sadece dış istihbarat personelinin değil aynı zamanda Başbakanlık Dairesi personelinin de skandaldan sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ise skandaldan Başbakan Merkel’i de sorumlu tutarak "Merkel, yine sanki Başbakanlık Dairesi’nin tutumu ile hiçbir ilgisi yokmuş gibi davranıyor" diye konuştu. Hofreiter, kurumun eski başkanları de Maiziere ve Pofalla’nın Federal Meclis’teki araştırma komisyonu tarafından çapraz sorguya çekilmesini talep etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi ise "Başbakanlık Dairesi, BND’nin denetiminde açıkça başarısız olduğuna göre, iş şimdi araştırma komisyonuna kaldı" diye konuştu.