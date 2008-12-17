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Dinleme izni verdi, kendini de yakalattı

Adliyede rüşveti ortaya çıkaran operasyonda tutuklanan iki yargıç farkına varmadan kendi telefonlarının dinlenmesine izin vermiş.

17 Aralık 2008 02:00

İnternetin popüler sosyal paylaşım sitesi facebook'da, adliyedeki rüşvet çarkını ortaya çıkaran "Yengeç" operasyonunda tutuklanan iki yargıç Asım Korkut ile 5 gün tutuklu kalan Erdem Yandımata'nın, 10 ay süren teknik takip sırasında, uzun dinleme listesini onaylarken, farkına varmadan kendi numaralarının dinlenmesine de izin verdikleri ortaya çıktı.

Üstelik, teknik takip izinleri yenilenmesi gerektiğinden, yargıçların aynı izni bir kez değil tam 10 kez verdikleri belirlendi. İzmir'de Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, özellikle organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan bazı tutuklu sanıkların, kendisine dilekçe göndererek bazı avukatların tahliyelerini sağlama karşılığında, kendilerinden 100 bin YTL ile 1 milyon euro arasında rüşvet istendiğini bildirmesi üzerine, son yılların en büyük adli rüşvet operasyonu için harekete geçmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini avukat cüppesiyle adliye koridorlarında gezdirip, yargı içindeki rüşvet çarkının nasıl işlediğini belirlemeye çalışan savcı, polislere şüphelileri kamerayla bile takip ettirmişti.

Ancak şüphelilerin teknik takibe alınması için, mahkemeden izin gerekiyordu. Bu izinler ise Asım Korkut'un başkanlığını yaptığı özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi ile başkanı emekli olduğu için Erdem Yandımata'nın vekaleten başkan olduğu özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından veriliyordu.

10 kez izin verdiler

Ancak şüpheliler arasında bu iki mahkeme başkanı da vardı. Ama savcı Gök, dinlenmesi gereken onlarca telefonun arasına, iki mahkeme başkanının telefonlarına da ekledi. Hakimler de uzun listeyi incelemeden izni onayladı. Üstelik aylık olarak verilen bu izinler, 10 kez tekrarlanmıştı. Yani 2 yargıç, farkında olmadan 10 kez kendilerinin dinlenmesine izin vermişti. Bu izinlerde savcı Gök, odası kendi odasının üstünde bulunan hakim Adem Korkut ile Erdem Yandımata'yı ve çoğu avukat diğer şüphelilerin telefonlarını aylarca dinletti.

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