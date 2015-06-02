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Kültür-Sanat

'Dinlediğine en sadık kitle metal müzik severler'

Spotify, kullanıcılarının müzik tercihleri üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı

02 Haziran 2015 18:37

Online müzik dinleme servisi Spotify, siteye giren kişilerin müzik tercihleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre, dinlediği müziklere en bağlı olan kitle metal müzik severler.  

Playtusu.com'da yer alan habere göre, pop, folk, country, rock, heavy metal ve uygulamadaki diğer tüm kayıtlı müzik türleri üzerinde yapılan araştırmada, çıkış noktası olarak kullanıcıların dinledikleri gruplara/sanatçılara ne kadar sıklıkla geri dönüş yaptıkları dikkate alındı.

Metallica, Slayer, Judas Priest, Iron Maiden, Sepultura, Pantera, Cradle Of Filth ve Anthrax’in başını çektiği gruplara kısa zaman aralıklarıyla geri dönüş yapan metal müzik dinleyicileri, bu detaylı rapora göre, “En sadık hayran kitlesi” olarak tanımlandı. Blues, klasik müzik, EDM ve caz dinleyicileri ise, dinledikleri isimlere geri dönüş oranlarının düşüklüğüyle dikkat çekiyorlar.

Raporun ülkelere göre ayrıştırılmış versiyonunun tamamını okumak için tıklayın.

 

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