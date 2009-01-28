T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dink'in öyküsü için herkes bedava çalıştı

Hrant Dink'in öyküsünden sinemaya uyarlanan "Kertenkele"de oyuncular dahil herkes ücret almadan çalıştı.

28 Ocak 2009 02:00

Hrant Dink'in öyküsünden sinemaya uyarlanan "Kertenkele"de oyuncular dahil herkes ücret almadan çalıştı.

Ocak 2007'de vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink'in "Kertenkele Abdullah" adlı öyküsü beyazperdeye taşındı. Özgür E.Arık'ın yönettiği "Kertenkele" için prodüksiyon ekibinden oyuncusuna herkes ücretsiz çalıştı. Bu yüzden "Kertenkele" teknik malzeme hariç kimseye ödeme yapılmadığı için "bedavaya" çekilen ilk Türk filmi oldu. 1918'de Süphan Dağı eteklerindeki bir köyde geçen film, duvar aralarında sıkışmış bir kertenkele gibi silik yaşayan Abdullah'ı anlatıyor. Çekimleri Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş köyünde gerçekleştirilen filmde "Abdullah"ı canlandıran Bertan Dirikolu dikkat çekiyor.

Salon aranıyor

Hrant Dink anısına yapılan 32 dakikalık kısa metraj filmin galası Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. "Kertenkele" vizyona girmek için kısa metraj filmlere yer vererek sinema salonları ve dağıtımını ücretsiz yapacak bir firma arıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24