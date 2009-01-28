Dink'in öyküsü için herkes bedava çalıştı

Hrant Dink'in öyküsünden sinemaya uyarlanan "Kertenkele"de oyuncular dahil herkes ücret almadan çalıştı.



Ocak 2007'de vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink'in "Kertenkele Abdullah" adlı öyküsü beyazperdeye taşındı. Özgür E.Arık'ın yönettiği "Kertenkele" için prodüksiyon ekibinden oyuncusuna herkes ücretsiz çalıştı. Bu yüzden "Kertenkele" teknik malzeme hariç kimseye ödeme yapılmadığı için "bedavaya" çekilen ilk Türk filmi oldu. 1918'de Süphan Dağı eteklerindeki bir köyde geçen film, duvar aralarında sıkışmış bir kertenkele gibi silik yaşayan Abdullah'ı anlatıyor. Çekimleri Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş köyünde gerçekleştirilen filmde "Abdullah"ı canlandıran Bertan Dirikolu dikkat çekiyor.



Salon aranıyor



Hrant Dink anısına yapılan 32 dakikalık kısa metraj filmin galası Beyoğlu Sineması'nda yapıldı. "Kertenkele" vizyona girmek için kısa metraj filmlere yer vererek sinema salonları ve dağıtımını ücretsiz yapacak bir firma arıyor.

