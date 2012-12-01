Dink'in cezasını onaylayan Muhittin Mıhçak da kamu denetçisi seçildi

Hrant Dink hakkında "Türklüğü aşağıladığı" gerekçesiyle verilen kararı yargıtay'da onaylayan 18 hakimden biri olan Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun Kamu başdenetçisi seçilmesinin ardından üye hakimlerden Muhittin Mıhçak'ta denetçi seçildi. Mıhçak, Ömeroğlu'nun başdenetçi seçilmesinden bir gün sonra TBMM tarafından denetçi seçilen beş isimden birisi oldu.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu tarafından kamu denetçiliği yapacak diğer isimler ise

Abdullah Cengiz Makas, Mehmet Elkatmış, Zekeriya Aslan, ve Serpil Çakın olarak belirlendi.