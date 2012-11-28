Dink’in cezasını onaylayan eski hakim Mehmet Ömeroğlu Agos’a ne anlattı?

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Hrant Dink'in 301. maddeden aldığı cezada imzası bulunan hâkimler arasında yer alan ve dün Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu’na ‘Dink kararı’ için pişman olup olmadıklarını sordu. Koptaş, Ömeroğlu’nun kendilerine, “Beni artık yapacaklarımla yargılayın. O gün önümüze gelen dosya bu kararı vermemizi gerektirdi” dediğini söyledi. Koptaş, Ömeroğlu’nun "Dink kararı" için pişman olduğuna dair bir açıklama yapmadığını ve aldıkları cevapların vicdanlarını rahatlatmadığını dile getirdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Rober Koptaş’ SkyTürk360’taki “Gündem ve Ekonomi” programında Murat Sabuncu, Doğan Akın, Levent Oğuz’un sorularını yanıtladı:

- Ombudsman kararını duyunca ne hissettiniz?

“Kararı duyunca ne hissettiğimizi çok konuşmak istemiyorum. Ama bu meselenin siyasi anlamına dikkat çekmek istiyorum. AKP şuan bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. Bu paketin önemli unsurlarından biri de Türkiye'nin AİHM'de ceza almasına neden olan hakimlerin terfisinin zorlaştırılması. Buraya bakınca olay ortaya çıkıyor. TCK 301 ile Hrant Dink'i mahkum eden Ömeroğlu emekli olmasaydı terfi alamayacaktı. Bu durum böyle ortadayken Ömeroğlu'nun Kamu Başdenetçisi yapılması, bir anlamda terfi edilerek ödüllendirildiği anlamına gelmekte. “

-Ömeroğlu’yla konuştunuz mu acaba?

“Bugün arkadaşlarımız Mehmet Nihat Ömeroğlu ile görüştü. 301 için ne dediğini merak ettik. Bazı beyanları vardı, pişman olduğuna dair. Bunu da doğrulatmak istedik. Kendisi cinayetten dolayı üzgün olduğunu, aileye başsağlığı dilediğini söyledi. Ama 301 için bir pişmanlık içeren sözleri olmadı. Ömeroğlu, arkadaşlarımıza “Beni 18 imzanın olduğu bir olayla yargılamayın. Beni artık yapacaklarımla yargılayın. O gün önümüze gelen dosya bu kararı vermemizi gerektirdi. Ömeroğlu'nun açıklamaları bizi vicdani olarak rahatlatmadı."