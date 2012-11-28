Dink'in 301. madde cezasını onaylayan hâkim Ombudsman seçildi

Yargının yükünü azaltmak ve devlet ile vatandaş arasındaki sorunları yargıya gitmeden çözmeyi amaçlayan arabuluculuk uygulaması için ilk adım atıldı. Hrant Dink'in 301. maddeden aldığı cezada imzası bulunan hâkimlerden Mehmet Nihat Kamu Ömeroğlu Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçildi

Üç adayın katıldığı seçimde TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun 'vekaleten oy kullanmaya' izin vermemesi nedeniyle ilk 3 tur oylamada salt çoğunluğa ulaşılamadı. Seçimlerde CHP'li vekiller oy kullanmadı

TBMM Genel Kurulu'nda gizli oylama ile yapılan seçimlerin ilk üç turunda yeterli sayıya ulaşılamadı. En çok oy alan adayı seçileceği 4. tur oylamada kullanılan 279 oyun 258'ini Mehmet Nihat Ömeroğlu, 14'ünü Halime Nuray Turcan aldı. 2 oy boş çıktı, 5 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Ömeroğlu, Kamu Başdenetçisi oldu.

35 kişinin adaylık başvurusu yaptığı Kamu Başdenetçiliği için Meclis Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu, aday sayısını üçe indirmişti.

12 Eylül referandumu ile uygulamaya girdi

Ombudsmanlık kurumunun oluşturulması, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasında kabul edilen 26 maddelik Anayasa değişiklikleri arasında yer alıyordu. Ombudsmanlık mekanizması, vatandaşla devlet arasında uyuşmazlık olduğunda, konu yargıya intikal etmeden arabulucuk yöntemi önerilmesini amaçlıyor.

Nihat Ömeroğlu kimdir?

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Nihat Ömeroğlu Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde hakim üyelik yapmıştır.

Yargıtay 5. Dairesi’nde görev yaptığı dönemde HSYK'nın, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner soruşturmasına bakan Erzurum savcılarının özel yetkilerini kaldırmasına “arkadaşların hiçbir savunmasını almadan yasaya aykırı bir tarzla yetkilerini apar topar kaldırması, açıkça yargıya müdahaledir. bu, eski köhneleşmiş devlet zihniyetinin ideolojik tavrı sonucunda çıkan bir karardır” diyerek karşı çıkmıştı.

Ömeroğlu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görev yaptığı dönemde ise bir suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in hedef gösterilmesine neden olan TCK’nın “Türklüğü aşağılama” başlıklı 301. maddesinden suçlu bulunmasına ilişkin kararda imzası bulunan 18 Yargıtay hâkimi arasındaydı. Ömeroğlu'nın bir süre önce evlenen oğlunun nikah şahitliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.