Dink soruşturmasında savcı 3 polis müdürü için 25'er yıl istedi, başsavcılık "Delil yok" deyip iddianameyi iade etti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin savcı Gökalp Kökçü’nün hazırladığı iddianameyi ikinci kez iade eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın buna gerekçe olarak dönemin Trabzon ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürleri Engin Dinç ile Ahmet İlhan Güler ve eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkındaki suçlamanın delillendirilmediğini gösterdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü’nün cinayete ilişkin hazırladığı iddianame savcı ile başsavcılık arasında gidip geldi. Savcı Kökçü ilk olarak sistem hatası yüzünden iddianamenin yollanacağı mahkeme seçiminin yapılamaması nedeniyle hazırladığı iddianamenin iade edilmesini talep etmişti. Savcı Kökçü iddianamenin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava ile birleştirilmesi talebini ekleyerek iddianameyi tekrar başsavcılığa göndermişti. Bunun ardından iddianame ikinci kez soruşturma savcısına iade edildi. Başsavcılık bu defa iade gerekçelerini, olayın geçtiği yerde bulunan işyeri kamera kayıtlarında sanık Ogün Samast’a yardımcı-gözlemci ve takipçi olduğu düşünülen şüphelilerin Trabzon ve İstanbul il jandarma personelleri olduğunun tespit edilmesi, sonradan toplanacak delillerin hakkında dava açılan şüphelilerin durumunu değiştirebileceği ve soruşturma sırasında başsavcılıkla istişare edilmeden bazı şüphelilerle ilgili yakalama, gözaltı kararı alınması olarak sıralamıştı. Başsavcılık öte yandan iddianameyle ilgili basına yansıyan bilgileri de iade gerekçesi olarak göstermişti.

İsimleri geçmedi

Ancak başsavcılık iade yazısında Dinç, Güler ve Altay için ayrı bir maddeye daha yer verdi. Yazıda, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Trabzon eski Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkındaki suçlamanın delillendirilmediği belirtildi. Ancak bu bilgiye AKP hükümetine yakın basın- yayın organlarında yer verilmedi. Başsavcılığın iade ettiği iddianamede, Dinç, Altay ve Güler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 83. maddesinde düzenlenen “kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tek yanlı dava

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, soruşturmayı 2014’te devralan savcı Yusuf Hakkı Doğan’ın ve sonrasında soruşturmayla görevlendirilen savcı Gökalp Kökçü’nün etkin bir soruşturma yürüttüğünü anımsattı. Bakırcıoğlu, soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladıktan sonra örgütü soruşturmak üzere dosyayı açık tuttuğunu belirterek, şunları söyledi: “Dink cinayetinde sorumluluğu olan Güler, Altay, Dinç hakkında dava açılmaması cinayetteki bütünsel sorumluluğunun bertaraf olunması ve davanın tek yanlı açılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum iddianamenin meşruluğunu ciddi şekilde zedeleyecektir.”