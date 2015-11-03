Hrant Dink cinayeti iddianamesi ikinci kez iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin 25 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iade etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan ana dava haricinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen diğer soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, onaya gönderildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. DHA'da ye alan habere göre, iddianamede eksiklikler tespit eden Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Orhan Kapıcı, eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin, aynı büroda görevli soruşturma savcısı Gökalp Gökçü'ye iadesine karar verdi.

Savcı ikinci kez iade etti

Savcı Kökçü, çoğu kamu görevlisi 25 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi, geçtiğimiz ay onaylaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Oğuz Yöntem'e gönderdi ancak UYAP sisteminde, Hrant Dink cinayeti ana davasına bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilme seçeneğinin olmadığını fark edince de iddianamenin iadesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 20 Ekim'de iddianameyi savcısına geri gönderdi.

Yeniden yakalama talebi

Savcı Gökalp Gökçü, iddianameyi, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi istemi de ekleyerek, 21 Ekim'de tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayına sundu.

İddianameye, aralarında eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın da bulunduğu 5 şüpheli ile bu soruşturmada "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan tutuklu bulunan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de yer aldığı 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama emri çıkarılmasını talebini de eklendi.

Soruşturma süreci

Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddialarına yönelik soruşturmada, Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Ercan Demir "cinayette ihmalleri olduğu", eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek "ihmali davranışla ölüme sebebiyet vermek", cinayetin işlendiği dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olanAli Fuat Yılmazer "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklu bulunuyor.