Dink soruşturmasında iki istihbaratçı polis hakkında yakalama kararı

Hrant Dink Cinayetine ilişkin "kamu görevlilerinin ihmali" olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis memurları Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu isimli şüpheliler 26 Aralık 2014 tarihinde soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye ifade vermiş, tutuklamaya sevk edilmelerine rağmen, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı. Serbest bırakılma kararına soruşturma savcısı Gökalp Kökçü itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İki şüphelinin işlediği iddia edilen suç ise, "Görevi kötüye kullanmak" ve "İhmal suretiyle ölüme neden olmak".

Şüpheli polis Muhittin Zenit ile dava sanıklarından Erhan Tuncel arasında cinayetten önce telefon görüşmelerinin olduğu, bu görüşmelerin içeriğine bakılarak İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmediğinin anlaşıldığı iddia ediliyor.

'Savcı 9 kamu görevlisinin ifadesini almıştı'

Doğan, 3 yıl sürüncemede kalan soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği 9 kamu görevlisinin "şüpheli" sıfatıyla ifadesini almıştı. İfadesi alınanlar arasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürleri Ahmet İlhan Güler ve Ali Fuat Yılmazer, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, önceki savcı Yusuf Hakkı Doğan, Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast'ın ifadesini de "tanık" sıfatıyla almış, Hrant Dink suikastı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal ile beraat eden Erhan Tuncel'i de “tanık" sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.