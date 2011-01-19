-DİNK İÇİN AGOS GAZETESİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği Şişli'deki gazete önünde düzenlenen törenle anıldı. Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos Gazetesi önünde düzenlenen törende, Hrant'ın öldürüldüğü saat olan 15.00'te saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada törene katılanlara, Hrant Dink'in ses kaydı dinletildi. Törende katılımcılar adına konuşan öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, büyük bir aile olarak 4. kez biraraya geldiklerini söyledi. ''Artık akraba olduk'' diyen İpekçi, ''Kardeşimiz Rakel'in dediği gibi bizi acılarda akraba ettiler. Böyle anma günlerinde bazen biz asıl konudan daha uzaklara savruluyoruz. Direnişi simgeleyen sözlerimiz mahkeme kapılarına gelince dışarıda kalıyor. Bazı resmi kurum ve kişilerin çok örgütlü bir planla canından ettikleri Hrant Dink'in can hakkını biz buradan ailece savunabilir miyiz dersiniz? Savunduğumuzu sanırız ama sözde kalır. Sözde kalmasa artık, somut bir savunma olsa'' diye konuştu. İpekçi, Hrant Dink'in oğlu Arat Dink'in geçen yıl söylediği sözlerin herkesin kulaklarında olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz sadece mezarlıklara ve mahkemelere gidiyoruz. O da tabi eğer varsa. Kin ve intikam duygularıyla gitmiyoruz. Yüzleşmek için, gerçeği bütün boyutlarıyla görebilmek için gidiyoruz. Bu tür cinayetler bir daha asla işlenmesin. Gelecek kuşaklar böyle bir utançla yaşamasın. 4 yıldır sorduğumuz sorular hala havada. Artık öğrendiğimiz bir şey var. Bu tür cinayetleri artık siyasi cinayet, linç, katliam gibi sözlerle tanımlamayacağız. Çünkü var olan yasalar şimdilik yetersiz kalsa da bunların insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına girdiğini biliyoruz. Meçhulden kurtulduk, artık bir adımız var. Adımızı biliyoruz ama bu cinayetleri kimlerin aydınlatacağını bilmiyoruz. Bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Hrant için, adalet için.'' BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Hrant 4 yıldır yüzü koyun yerde yatıyor. Ne yazık ki kaldıramadık Hrant'ı'' dedi. Birdal, çok üzgün olduğunu ifade ederek, ''Hrant'ın failleri belli, katilleri belli. Bunun birinci derecede faili devlet. Umuyorum gelecek yıl buraya yine başımız eğik gelmeyiz. Hrant'ı saygıyla anıyorum'' diye konuştu. Katılımcılar zaman zaman ''Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeni'yiz'', ''Hrant için, adalet için'', ''Faşizme inat kardeşimizsin Hrant'' şeklinde sloganlar attı. Törene katılanlar, Hrant Dink'in vurulduğu kaldırıma konulan kırmızı karanfillerden yapılan ve üzerine ''4 yıldır yargıç yok'', ''4 yıldır meclis yok'' yazılı dövizler ile 14 Ocak 2011 tarihli Agos gazetesinin bırakıldığı kalp şeklindeki çelengin etrafına karanfil bırakarak, mum yaktı. Çelengin yanına bir buket çiçek bırakan Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ile bazı katılımcıların da tören sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Törene, Dink'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, BDP İstanbul milletvekilleri Ufuk Uras ve Sebahat Tuncel, sanatçılar Yavuz Bingöl, Mustafa Alabora, yazar Vedat Türkali ile Kemal Türkler, Uğur Mumcu, Ahmet Kaya ve Abdi İpekçi'nin yakınlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Rakel Dink, tören sonunda sandalyeye oturarak bir süre çelengin yanında duran Türkali'nin yanına giderek selamlaştı ve kısa süre sohbet etti. Zaman zaman ''Fırat'' türküsü ve Ermenice türkülerin çalındığı törende, Agos gazetesi binasına ve çelengin üzerine ''4 yıldır yüzleri yok, yürekleri yok'' ve ''4 yıldır Hrant yok'' ile Hrant Dink'in resminin yer aldığı siyah afişlerin asıldığı görüldü.